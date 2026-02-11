VIDEO. Atklāts ledus ceļš starp Sāremā un Hījumā salām – pirmajā dienā izveidojas pamatīga rinda 0
Bargo ziemas apstākļu dēļ tika traucēta prāmju satiksme, tāpēc Igaunijas valdība pieņēma lēmumu atklāt oficiālu ledus ceļu starp Sāremā un Hījumā salām, tādējādi izbeidzot bīstamos spontānos pārbraucienus pār aizsalušo jūras šaurumu ar valsts kontrolētu un uzraudzītu satiksmes artēriju.
Parasti Igaunija izvairās veidot ledus ceļus, ja paralēli kursē ledus klases prāmji. Taču šajā ziemā satiksmes traucējumi atstāja Hījumā – valsts otro lielāko salu – ar ļoti ierobežotām savienojuma iespējām. Rezultātā valsts oficiāla ledus ceļa izbūvei starp Sāremā un Hījumā atvēlēja aptuveni 120 000 eiro, vēsta “Maaleht”.
Vēl pirms maršruta oficiālas apstiprināšanas vietējie iedzīvotāji jau paši sāka šķērsot aizsalušo Soelas šaurumu. Nedēļas sākumā desmitiem automašīnu devās pāri ledum, paļaujoties uz sociālajos tīklos redzēto, kas radīja maldīgu drošības sajūtu. Vēlāk amatpersonas brīdināja, ka šāda rīcība bijusi ārkārtīgi bīstama.
Izrādījās, ka saliniekiem vienkārši paveicies.
“Kad sākām rūpīgāk pārbaudīt situāciju, atklājām garus posmus, kur ledus biezums bija mazāks par 20 centimetriem,” stāsta Satiksmes administrācijas Rietumu reģiona Ceļu apsaimniekošanas nodaļas direktors Hanness Vaidla. Viņš uzsver, ka šāds ledus ir bīstami plāns.
Pēc oficiāla lēmuma pieņemšanas darbi sākās vienlaikus no abām salām. Būvbrigādes pat rīkoja sanāksmes tieši uz ledus, koordinējot darbus. Inženieri regulāri urba ledū, lai noteiktu tā biezumu un struktūru, vērtējot krāsu, plaisas un ūdens kustības pazīmes zem ledus.
“Problemātiskākās vietās jāpārbauda arī ledus ceļa malās,” skaidro Vaidla. “Ja nepieciešams, urbjam biežāk, lai saprastu, kāpēc konkrētā vietā ledus ir plānāks. Vai tur ir straume? Ir jāsaprot, kas notiek visā maršruta garumā.”
Būvējot ledus ceļu, uz spēles ir cilvēku dzīvības, tāpēc kļūdām nav vietas. “Līdz šim uz atklātajiem ledus ceļiem nekas nav noticis, un esmu pārliecināts, ka arī nenotiks,” viņš piebilst. Ceļa izbūvei bija nepieciešami simtiem marķieru, satiksmes regulēšanas aprīkojums un nepārtraukta uzraudzība visu diennakti.
Vietās, kur veidojas lielākas plaisas, darbinieki ir gatavi uzstādīt pagaidu tiltiņus, stāsta uzņēmuma Verston Sāremā ceļu uzturēšanas reģiona vadītājs Mareks Kopels. “Katru rītu apstākļi var būt pilnīgi atšķirīgi no iepriekšējās dienas,” viņš norāda.
Tomēr jebkurš ledus ceļš ir īslaicīgs risinājums.
“Ir skaidrs, ka šis maršruts neizturēs visu paredzēto laiku – ledus nodils, parādīsies plaisas un tas sāks sadalīties,” saka Vaidla. Tāpēc jau tagad tiek meklēti alternatīvi maršruti gadījumam, ja esošais ceļš kļūs nedrošs.
Sāremā–Hījumā ledus ceļš oficiāli tika atklāts 8. februāra rītā Triigi ostā, par ko liecināja zaļā gaisma vienīgajā luksoforā Sāremā salā. Sociālajos tīklos publicētie video apliecina, ka interesentu loks bija plašs un izveidojās pamatīga gaidītāju rinda.
Autovadītājiem noteikti stingri drošības noteikumi: braukt bez piesprādzētām drošības jostām, ievērot vismaz 250 metru distanci starp transportlīdzekļiem un pārvietoties tikai ar ātrumu 10–25 km/h vai 40–70 km/h.
“Ja redzat automašīnu, kas apstājusies ceļa malā, neapstājieties tai blakus, lai noskaidrotu, kas noticis,” brīdina Vaidla. Divām 2,5 tonnas smagām automašīnām apstājoties vienā vietā, slodze uz ledu dubultojas.