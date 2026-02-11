FOTO: LA.LV kolāža (EPA/SERGEY DOLZHENKO; REUTERS/SCANPIX )

Vai Putina sapnis piepildīsies? Zelenskis skaidro, vai ir gatavs doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru 0

22:15, 11. februāris 2026
Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis ir gatavs tikties ar kara ierosinātāju un Kremļa vadītāju Vladimiru Putinu Eiropā vai Amerikā, bet ne Krievijā vai Baltkrievij, ziņo “Unian”.

“Esmu vairākas reizes dzirdējis, ka Krievijas puse mani publiski aicina, lai gan domāju, ka viņi mani uzaicināja arī personīgi. Es uz to atbildēju. Mēs aizstāvam savu valsti, un Krievija mums uzbruka. Un viņi ir agresori. Es nevaru ierasties Maskavā uz sarunām ar Putinu, uz valsts galvaspilsētu, kas šajā karā ir agresors,” uzsvēra Zelenskis.

Vienlaikus viņš norādīja, ka Ukraina ir gatava atbalstīt Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumus un tikties jebkurā teritorijā – Amerikā, Eiropā, neitrālās valstīs, jebkurās valstīs, izņemot Krievijas Federāciju un Baltkrieviju. Viņš piebilda: “Baltkrievija, jo tā ir sabiedrotā uzbrukumā Ukrainai 2022. gadā.”

Iepriekš ar prezidenta kanāla vadītāju Kirilu Budanovu saistītais televīzijas kanāls “Ukraine Context Telegram” ziņoja, ka sarunu procesa paātrināšanai tiek apsvērta iespēja nosūtīt uz Maskavu Ukrainas delegāciju personīgām sarunām ar Putinu.

Iepriekš Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija pašlaik neapsver iespēju rīkot sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski citur kā vien Maskavā.

