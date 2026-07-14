“Problēmām jāsamilst!” Rajevs skaidro, kad krievi sāks just Ukrainas uzbrukumu sekas 0

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LA.LV
18:09, 14. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas veiktie triecieni Krievijas teritorijā ir vērsti arī pret militāri nozīmīgiem objektiem, tostarp rūpnīcām, kur tiek ražoti būtiskas ieroču komponentes – mikročipi un tamlīdzīgas lietas, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā” skaidroja tā Saeimas deputāts un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

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Viņš uzsvēra, ka visus uzbrukumu mērķus publiski nav iespējams nosaukt, taču viens no būtiskākajiem virzieniem šobrīd ir cīņa par degvielas pieejamību. “Galvenais laikam tagad ir tas degvielu karš. Redzams, ka pieeja abām pusēm ir atšķirīga, taču tās turpina koncentrēties uz vienu un to pašu segmentu – mērķiem.”

Rajevs norādīja, ka uzbrukumi loģistikai ir svarīgi, taču tie nevar uzreiz mainīt situāciju kaujas laukā: “Tas nemaina situāciju frontē ne tūlīt, ne pēc nedēļas, ne pēc mēneša.” Pēc viņa teiktā, šādu triecienu ietekmei ir jāuzkrājas, lai tā kļūtu jūtama.

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“Visām šīm problēmām ir jāsamilst līdz kaut kādam noteiktam līmenim, lai tas sāktu ietekmēt situāciju frontē,” Rajevs uzsvēra, ka abas puses nepārtraukti pielāgojas un meklē risinājumus.

“Ir skaidrs, ka gan viena, gan otra puse pielāgojas situācijai un mēģina kaut kādā veidā apiet problēmas,” viņš piebilda, ka arī pēc Ukrainas triecieniem Krievijas loģistikai, piemēram, ceļiem uz Krimu, Krievija meklē alternatīvas iespējas.

Rajevs rezumēja, ka situācija frontē joprojām ir sarežģīta.

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