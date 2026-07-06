Krievijas jaunā taktika Ukrainā – triecieni degvielas uzpildes stacijām. Vai tas sāpīgi “trāpīs”, skaidro Rajevs 0
Krievija pēdējā laikā mainījusi taktiku un arvien biežāk uzbrūk degvielas uzpildes stacijām Ukrainā. Pēc Saeimas deputāta un NBS rezerves pulkveža Igora Rajeva domām, šādu triecienu mērķis varētu būt mēģinājums traucēt apgādi Harkivas virzienā, tomēr izšķirošu ietekmi uz kara gaitu tas, visticamāk, neradīs.
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” viņš norādīja, ka uzbrukumi koncentrēti konkrētā reģionā – uz ceļiem, kas ved uz Harkivu. “Krievija ir izvēlējusies citu stratēģiju. Teorētiski tas varētu liecināt par mēģinājumu izolēt Harkivu,” skaidroja Rajevs.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka pilsētas ieņemšana Krievijas spēkiem joprojām šķiet nereāls scenārijs. “Vai tiešām kāds nopietni domā, ka tagad būs iespējams ieņemt Harkivu? Tas nav reālistiski.”
Pēc Rajeva teiktā, uzbrukumi var radīt problēmas loģistikā, jo uz atsevišķiem maršrutiem var vairs nebūt pieejamu degvielas uzpildes staciju. “Militārajai tehnikai armija vienmēr var izveidot pagaidu degvielas uzpildes punktus. Tos ir daudz grūtāk iznīcināt nekā stacionāras degvielas uzpildes stacijas. Tomēr tas ir tikai pagaidu risinājums un nevar pilnvērtīgi aizstāt normālu sistēmu,” viņš skaidroja.
Rajevs norādīja, ka pirms kara Ukrainā bija aptuveni 6000 degvielas uzpildes staciju, bet Krievijas uzbrukumos iznīcinātas aptuveni 200. “No kopējā skaita tie ir aptuveni 3,5%. Taču šis procents nav vērtējams vienkārši matemātiski. Jāņem vērā, ka uzbrukumi nenotiek Ukrainas rietumos un daļa teritoriju ir okupēta. Līdz ar to konkrētajos reģionos ietekme ir daudz lielāka,” sacīja viņš.
Pēc Rajeva domām, pilnībā paralizēt Ukrainas degvielas apgādes sistēmu Krievija nespēs, taču atsevišķos sektoros var radīt būtiskus traucējumus. “Pilnībā atslēgt sistēmu Ukrainā nav iespējams. Taču vienā reģionā vai sektorā to izdarīt var, un tas, manuprāt, ir tas, ko Krievija cenšas panākt.”
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka mūsdienu karadarbībā degvielas patēriņš vairs nav tik liels kā klasiskā tanku karā. “Šajā karā lielākā daļa darbību notiek kājnieku līmenī. Smagā tehnika tiek izmantota daudz mazāk nekā agrāk. Degviela galvenokārt nepieciešama ģeneratoriem un apgādes transportam – munīcijas, pārtikas un cita nepieciešamā piegādei,” skaidroja Rajevs.
Plašāku izklāstu par jauno krievu taktiku skatieties pievienotajā video.