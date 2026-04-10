Šogad zemākā pedagogu mēnešalgas likme paliek līdzšinējā – 9,76 eiro. IZM šādu lēmumu pamato ar valsts ekonomisko situāciju un publiskā sektora algu iesaldēšanu. Par slodzi 40 stundas nedēļā pedagogi saņems vismaz 1566 eiro.
Zemākās mēnešalgas likmes pieaugums tiks īstenots pakāpeniski no 2027. līdz 2030. gadam. Piemēram, 2027. gadā minimālā stundas likme pedagogiem būs 10,35 eiro, un par slodzi 40 stundas nedēļā pedagogi varētu saņemt vismaz 1656 eiro mēnesī.
“Skaistas ziņas par algu pieauguma prognozēm, kā parasti. Bet ir arī tāds sīkums, kā šo naudu sadala. Droši vien mērķis ir iznīcināt visas lauku skolas ( Kuldīgas novadā, par citiem nezinu), bet pilsētas skolās slodzi var savākt, maksā par papildus darbiem, labošanu utt., lauku skolās apmaksā tikai kontaktstundas. Savas pārdomas par skolās notiekošo atsūtījis arī tētis Aigars.
Interesanti, kā notiek skolēnu izvadāšana uz skolu un atpakaļ. Puse no apkārtnes pagastu autobusiem stāv remontā draņķīgo ceļu dēļ. Pavērojiet kartē – bērnu no Laidiem uz Turlavas skolu ved caur Skrundu, tad Sermīti. Vēl šim autobusam jāpaspēj būt Ķikuros, Basos, nemaz neuzskaitot daudzos sīkos sānceļus un apdzīvotās vietas. Ja šie bērni vēl jāved uz Kuldīgu, cikos ir jāiekāpj pirmajam bērnam? Tas taču nav normāli! Starp citu, šodien izjuka no attālāka pagasta noīrēts autobuss, atdalījās pakaļējais tilts. Viss,” Aigars raksta savas pārdomas par izmaiņām skolu dzīvē, ne tikai pedagogu algās.
Jau ziņots, ka nākamie pieaugumi paredzēti 2028. gadā – 1751 eiro mēnesī, 2029. gadā – 1852 eiro mēnesī, bet 2030. gadā pedagogu minimālā alga sasniegs 1958 eiro mēnesī.
Tādējādi vidējā pedagogu alga būs aptuveni par 20% lielāka nekā zemākā algas likme, un 2030. gadā vidējā pedagogu alga būs 2,5 reizes lielāka par valstī noteikto minimālo mēneša algu, lēš IZM.
Kopumā IZM izstrādātais pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks paredz zemākās algas likmes pieaugumu visām pedagogu amatu grupām vispārējā izglītībā, speciālajā un profesionālajā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, pirmsskolas pedagogiem un akadēmiskajam personālam.
IZM piedāvājums valstij 2027. gadā izmaksās papildu 51,15 miljonus eiro. 2028. gadā nepieciešamais papildu finansējums pieaugs līdz 105,01 miljonam eiro, 2029. gadā – līdz 161,98 eiro, bet 2030. gadā – līdz 222,22 miljoniem eiro.
Vērtējot ietekmi uz pašvaldību budžetiem, lai nodrošinātu zemākās darba algas likmes pieaugumu, pašvaldībām 2027. gadā indikatīvi būs jāatrod papildu finansējums 12,8 miljonu eiro apmērā. 2028. gadā nepieciešamā summa pieaugs līdz 26,3 miljoniem eiro, 2029. gadā – līdz 40,6 miljoniem eiro, bet 2030. gadā – līdz 55,7 miljoniem eiro.
No 2027. gada ar līdzīgu tempu – par 5,75% gadā – tiks nodrošināts arī akadēmiskā personāla – profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru un asistentu – zemākās algas likmes pieaugums. Sarunās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un Finanšu ministriju panākta vienošanās, ka augstskolu administratīvais personāls šajā grafikā netiek iekļauts.
Finansējums akadēmiskā personāla algu pieaugumam 2027. gadā ir nodrošināts no budžeta pārdales. Tomēr, lai turpinātu akadēmiskā personāla algu pieaugumu pēc 2028. gada, būs nepieciešams papildu finansējums, jo nepieciešamais finansējums sasniedz ievērojamu daļu no paredzētajiem līdzekļiem augstākās izglītības institucionālajam finansējumam, prognozē IZM.
Pieauguma grafiks balstīts uz esošajiem finansējuma modeļiem un tiks pielāgots, ņemot vērā izglītības iestāžu tīklu, izglītojamo skaitu un demogrāfijas ietekmi, norāda ministrija. Par konkrētu papildu finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai lēmumus pieņems nākamā Saeima un valdība.
Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem sājā mācību gadā pedagogu vidējā darba samaksa, pielīdzinot pilnas slodzes ekvivalentam, ir 1841 eiro. Tas ir par 18% vairāk nekā šobrīd noteiktā pedagogu zemākā mēnešalgas likme 1566 eiro par 40 stundu darba nedēļu. Zemāko darba stundas likmi saņem 24,4% pedagogu, izņemot akadēmisko personālu.
IZM lēš, ka vispārējās izglītības pedagogu vidējais atalgojums pieaugs arī nākamgad, ieviešot jauno darba samaksas modeli “Programma skolā”. Reforma gan nemainīs zemāko algas likmi. Pedagogu darba samaksai nākamgad modelī paredzēti papildus 45 miljoni eiro, 2027. gadā – 90,5 miljoni eiro, bet 2028. gadā – 86,5 miljoni eiro.
Vai tevi kas satrauc izglītības sistēmā? Pastāsti man, rakstot uz [email protected].
