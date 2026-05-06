Putina pēdējie draugi viens pēc otra atsaka dalību parādē: viena līdera klusēšana izbrīna jo īpaši 0
Krievijas diktators Putins būs spiests aizvadīt Kremļa galveno propagandas pasākumu teju pilnīgā vientulībā, kā arī būtiski mainīt tā formātu pret Ukrainu izvērstā kara seku dēļ.
Runa ir par 9. maija militāro parādi, kuru ar katru gadu apmeklē arvien mazāks ārvalstu līderu skaits. Pat tā saucamie Putina draugi tagad ignorē šo grandiozo pasākumu.
Kā ziņo Dialog.ua, piemēram, Slovākijas valdības vadītājs Roberts Fico plāno apmeklēt Maskavu, taču atteicies piedalīties militārajā parādē. Arī Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs, kurš pērn piedalījās parādē, pagaidām nav apstiprinājis nodomu apmeklēt Krievijas galvaspilsētu. Aprīļa beigās viņš paziņoja, ka apsver šādu iespēju, tomēr 6. maijā aprobežojās tikai ar apsveikuma uzrunu, kas nodota pa diplomātiskajiem kanāliem.
Ungārija, kas arī iepriekš izvairījās no dalības Maskavas parādēs, arī šogad netiks pārstāvēta augstā līmenī, jo īpaši tādēļ, ka Kremlim lojālajam premjerministram Viktoram Orbānam šajā amatā dienas ir skaitītas.
Īpašu uzmanību un pat izbrīnu piesaista fakts, ka dalību parādē nav apstiprinājis Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins. 2025. gadā viņš bija galvenais parādes ārvalstu viesis. Šogad, vien dažas dienas pirms 9. maija, nekādi oficiāli paziņojumi par vizīti nav izskanējuši.