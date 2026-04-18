Tā būs oga uz kūkas! Slaidiņš par iespējamo pauzi karā un to, ko Krievija nav piedzīvojusi 30 gadus
Straujiem soļiem tuvojas krieviem īpaša diena – 9. maijs. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta par šī datuma nozīmi šī brīža situācijā.
“Pēc tā dēvētā Lieldienu pamiera, Krievijā atkal sākušās runas par iespējamu jaunu pauzi karā, ko Kremlis, protams, mēģina saistīt ar savu svēto dienu, 9. maiju. Parasti šādas iniciatīvas rodas, kad Maskavai ir nepieciešams iegūt laiku vai samazināt savus riskus, nevis virzīties uz patiesu karadarbības pārtraukšanu,” stāsta J. Slaidiņš.
Majors informē, ka pēc Ukrainas triecieniem, kas parādīja, ka neaizsargāta var būt ne tikai pierobeža, bet arī valsts vidiene. Tā būšot kā oga uz kūkas, jo pēdējo 30 gadu laikā parāde nekad nav bijusi atcelta.
