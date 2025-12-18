Raidījums “Latvijas formula”: kādēļ Latvijas iedzīvotāju dzīves ilgums ir salīdzinoši īsāks nekā citviet? 0
Veselas un zināšanās balstītas sabiedrības veidošana – šīs nedēļas raidījumu cikla "Latvijas formula" tēma! Profesors Mārcis Auziņš ar nozares ekspertiem meklēs atbildes uz jautājumiem, kā stiprināt sabiedrības fizisko un mentālo veselību.
Cik liela ietekme uz valsts iedzīvotāju veselību ir izglītībai? Kā mazināt rindas pie ārstiem un noturēt speciālistus nozarē? Vai pievēršam pietiekamu uzmanību arī mentālajai veselībai? Par šiem uz citiem jautājumiem raidījumā "Latvijas formula" Latvijas Universitātes (LU)
profesors Mārcis Auziņš runās ar LU profesori un vadošo pētnieci, psiholoģi Baibu Martinsoni, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāni un profesori Lindu Danielu un Latvijas Ārstu biedrības valdes locekli Jāni Vētru. Raidījums skatāms jau šovakar, 18, decembrī, pl. 22:00 TV24 kanālā!
Iesākot sarunu, M. Auziņš jautā ekspertiem, kādēļ Latvijā ir salīdzinoši īsāks dzīves ilgums?
Kā norādā J. Vētra, katrā sabiedrībā ir savi faktori, kas izceļ labās lietas vai saasina sliktās. Svarīga ir veselības pratība, jo, ja iespējams panākt, ka cilvēks dzīvo ilgāk, tie ir arī ieguvumi tautsaimniecībā, veidojas mazāk izdevumu utt. “Laicīgi ieguldījumi ir ar daudz lielāku atdevi. Ir daudzas valstis, kas to apzinās labāk nekā mēs. Mēs strādājam vairāk uz seku likvidēšanu,” pauž Ārstu biedrības pārstāvis.
Plašāk diskusiju skaties šovakar, 18. decembrī, TV24 ēterā pl. 22:00!