LU profesore par Latvijas konkurētspēju: Mūs bremzē lielā neuzticība viens otram 2
Šovakar, 20. novembrī, TV24 ēterā būs skatāma raidījumā “Latvijas formula” otrā sērija, kur profesors Mārcis Auziņš ar ekspertiem diskutēs par Latvijas globālās konkurētspējas stiprināšanu. Kā viena no tēzēm, kas izgaismojās saruna gaitā: gan sabiedrībā, gan valsts pārvaldē valda neuzticība viens otram, kas rezultējas ar pārlieku lielu kontroli un “sišanu pa pirkstiem”.
Latvijas Universitātes (LU) profesors Mārcis Auziņš uz sarunu par valsts konkurētspējas stiprināšanu aicinājis LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes (ESZF) Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktori Innu Šteinbuku, LU ESZF Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” vadošo pētnieci Žaneti Ozoliņu un LMT viceprezidentu mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmāru Pūķi.
Eksperti diskusijas laikā iezīmē gan savu redzējumu par Latvijas valsts vīziju, gan par to, vai sabiedrība grib dzirdēt skaļus un trāpīgus lozungus vai gatavu darbības plānu. Tāpat saruna par Latvijas gatavībai attīstīt tehnoloģijas, lai gan sevi aizsargātu laikā, kad Eiropā notiek karš, gan veiksmīgi konkurētu ar Eiropas valstīm.
Profesore Žaneta Ozoliņa atzīmēja, ka Latvijā gan cilvēki viens otram neuzticas, gan valsts pārvaldē neuzticība izpaužas ar kontrolēm un “sišanu pa pirkstiem”. Ja vēlamies būt spēcīgāki, mums jāveicina uzticība, atzīmē profesore. Skaties raidījumu “Latvijas formula” šovakar pulksten 22:00 TV24!