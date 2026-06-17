Rajevskis: Kulbergs tiek gatavots, lai novērstu nākamo krīzi valstī 0
Latvija zināmā mērā ir bankrota priekšā, un mums vajag cilvēku, kurš atrisina šo jautājumu, un šis cilvēks ir Andris Kulbergs – TV24 raidījumā “Kārtības rullis” spriež politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis.
“Sabiedrība intuitīvi jūt, ka labi nebūs, jo iepriekšējo reizi par krīzi samaksāja sabiedrība un man bail, ka, redzot visu to, kas notiek riņķī pēdējos divus gadus, sabiedrība atkal domā, ka jāmaksā būs viņai – uzkraus nodokļus, nu kārtīgi izčakarēs, ka atkal gribēsies aizbraukt no šejienes,” teic Rajevskis. Pēc viņa domām, Kulberga lielais uzdevums būs izdarīt visu, lai tas tā nenotiek. “Tas ir tas, kam viņš tiek gatavots.”
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš uzskata, Kulberga valdībai šis ir labs priekšvēlēšanu kampaņas laiks, kad var izpausties no dažādām tribīnēm un rudenī saņemt vēlētāju balsis, bet Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks dr.hist. Gatis Krūmiņš uzsver, ka jāņem vērā Kulberga personība un tas nozīmē, ka viņa lielākais vilinājums būs steigties un gribēt kaut ko ātri izdarīt, lai paliktu vēsturē, jo nevar zināt, kas būs pēc vasaras. Līdzīgās domās ir arī Youtube kanāla “Titava laboratorija” vadītājs Dans Titavs. “Ņemot vērā, ka Kulbergs neko nesaprot no valsts pārvaldes, viņam tikai saka: dari, dari…Ej, ej… Bet visi lēmumi, ko viņš tagad pieņem, no valsts pārvaldes puses ir nepareizi, neinteresanti un tos pat nav iespējams realizēt.”