Rajevskis: Politiskajām partijām nav konkrētas idejas, kas īsti būtu jādara







TV24 raidījumā “Kārtības Rullis” politologs Filips Rajevskis diskusijā spriež, “Labi vissirslikti.lv, bet ko darīsim tālāk? Kādas ir idejas?”

Filips Rajevskis skaidro, ka tā arī ir šīs valdības problēma. “Nav to ideju. Viņi nespēj nokomunicēt kāda būs ideja. Tās iepriekšējās bija murgainas ar to, ka neviens nevarēja saprast kas ir tā digitalizācija, viedindustrializācija un kas tur viss vēl bija… Kad uzdeva jautājumu, ko jūs ar to domājat? Parasti izlīda- nekas.”

Politologs min, ka viņaprāt politiskajām partijām nav konkrētas idejas kas īsti būtu jādara. Tas savukārt bāzējas neticībā, ka vispār ir iespējams kaut ko izdarīt un mainīt. “Tā ir fundamentāla problēma.”

Politiķiem ir vēlme sasniegt rezultātus, tādā veidā parādot vēlētājiem savus darbus, tomēr Rajevskis skaidro, ka tas tomēr neraisa vēlētājā ticību, ka politiķis vispār kaut ko darījis vēlētāja interešu aizstāvībai.