Filips Rajevskis. Foto – Dainis Bušmanis

Rajevskis: Valdības krišanas mirklī sarunas atkal sākas no starta punkta







Mirklī, kad krīt valdība un premjera vairāk nav, situācija pilnīgi mainās un sarunas atkal sākas no starta punkta, aģentūrai LETA sacīja politologs un sabiedrisko attiecību speciālists Filips Rajevskis.

Intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” izskanēja, ka gadījumā, ja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicinās “Jaunās vienotības” (JV) kandidāti Eviku Siliņu veidot jauno valdību, sarunas par koalīciju varētu tikt sāktas no “baltas lapas”.

Siliņa skaidroja, ka sākotnējā saruna pie Valsts prezidenta būšot par veicamajiem darbiem. Par lielu daļu no jautājumiem, kurus arī ceturtdien minējis Rinkēvičs, ar partijām, kuras pārstāvētas Saeimā un varētu būt jaunās koalīcijas sastāvā, varētu būt vienošanās.

Rajevskis atzina, ka šāda iespējamība nozīmē miskastē izmestus vairākus mēnešus ar diskusijām. Tomēr viņš piebilda, ka tas attiecas uz jebkuras diskusijas stadiju, kad ir esošs premjers, esoša koalīcija un konsultācijas par valdības paplašināšanu, kā tas notika iepriekšējos divarpus mēnešus, jo tajā mirklī, kad krīt valdība, premjera vairāk nav, situācija pilnīgi mainās.

“Protams, kaut kāda domu apmaiņas pieredze un sajūta partijām par to, ko pretējā partija domā par vienu vai otru jautājumu, ir, taču faktiski sarunas atkal sākas no starta punkta,” uzskata Rajevskis.

Viņš norādīja, ka tas ir arī jautājums par politisko partiju uzvedību situācijā, kad notiek konsultācijas par vienošanos par Ministru prezidenta kandidātu. Attiecīgi ir jautājums, kurš paņem iniciatīvu, kuras partijas kandidātam ir lielāks atbalsts un kuras kandidāts ir pieņemamāks pārējiem politiskajiem spēkiem parlamentā.

Rajevskis atzīmēja, ka šo divarpus mēnešu ilgajās sarunās nevienā mirklī netika apspriesta Siliņas kandidatūra Ministru prezidenta amatam, līdz ar to viņas parādīšanās nomaina visu esošo situāciju.

“Līdz šim visi runāja par esošo premjerministru [Krišjāni] Kariņu, bet tagad par Siliņu. Protams, viņi viņu pazīst, bet cilvēks arī mainās, kad viņam mainās politiskais statuss, un šobrīd Siliņas statuss ir pieaudzis. Kariņš ir ārpus pienākumiem, un tas objektīvi noliek visu nulles punktā,” sacīja politologs.

Vienlaikus viņš piekrita, ka kaut kādā ziņā sarunu sākšana no starta punkta varētu būt neizdevīga esošās koalīcijas partijām, jo tām jāsāk viss no sākuma. Tomēr izdevīgi tas varētu būt tiem, kas ir opozīcijā, jo viņi var piedalīties no jauna un, iespējams, iegūt vietu koalīcijā, lēsa Rajevskis.

Kā ziņots, premjers Krišjānis Kariņš (JV) ceturtdien iesniedzis Rinkēvičam demisijas rakstu, līdz ar to oficiāli kritusi Latvijas vēsturē trešā īsākā valdība, kuru gan vadījis otrais ilglaicīgākais premjers.

Rinkēvičs nākamnedēļ uz konsultācijām aicina visas Saeimā pārstāvētās politiskās partijas.

Konsultācijās tiks pārrunāts jaunas koalīcijas veidošanas process un Valsts prezidents noskaidros politisko spēku viedokļus par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem Ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par valdībai veicamajiem ilgtermiņa un neatliekamajiem darbiem.