Rēvalds par valsts attīstību: Mainās sejas, kapteiņi, bet kuģis turpina peldēt apšaubāmā virzienā

22:04, 29. septembris 2025
Latvijas politiskajā arēnā ik pa laikam mainās politiķu sejas, valdību sastāvi, taču valsts attīstības kurss, šķiet, paliek nemainīgs. Tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” uzsver “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.

“Ir tāda tēze, ka politika ir viduvējs bizness. Un, ja tā padomā, tā arī varētu būt,” norāda Rēvalds. Viņš akcentē, ka Latvijas politikā laiku pa laikam mēģinājuši ienākt arī spēcīgi uzņēmēji, piemēram, Uldis Pīlēns un Andris Kulbergs, taču viņu balsis bieži vien palikušas nesadzirdētas.

Rēvalda ieskatā viena no lielākajām Latvijas problēmām ir īstas labējās politikas trūkums. Lai arī daudzas partijas sevi pozicionē kā labējas, Rēvalds norāda, ka patiesībā to ideoloģija esot kreisa. “Mums ir pseidolabēji, kas sevi tā dēvē, bet viņi pēc būtības visi ir vairāk vai mazāk kreisi – pavisam kreisi, puskreisi vai mazāk kreisi,” uzsver Rēvalds.

Latvijas politiski ekonomisko vidi Rēvalds raksturo kā tādu, kurā dominē sociālistiskas domāšanas iezīmes – galvenais princips esot atņemt un sadalīt. “Tas varbūt nav tik brutāli kā revolūciju laikā komunistu izpildījumā, bet daudz kas no tā ir,” skaidro Rēvalds.

Viņš uzsver, ka valsts joprojām pietiekami nenovērtē uzņēmējdarbības lomu savā attīstībā: “Ignorēt uzņēmējdarbības lomu visas šīs valsts vēsturē ir bēdīgi. Mēs dzīvojam apstākļos, kad uzņēmējs joprojām ir lamuvārds, zaglis un potenciāls blēdis. Šie uzstādījumi nav mainījušies, un tas ne pie kā laba nenoved.”

