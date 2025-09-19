Siliņas valdības laiks kopumā ir bijis zemē nomests – valsts ir vēl lielākos parādos 0
Valsts ir iegājusi lielos aizdevumos, bet būtiski uzlabojumi nav notikuši – tādu uzskatu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauž Jānis Dombrava, Saeimas deputāts (NA), Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja biedrs. Viņš pārmet valdībai bezdarbību ģimeņu atbalsta jomā un norāda, ka Finanšu ministrija vairākus gadus Saeimai iesniegusi budžetus ar “uzpūstiem skaitļiem”.
“Es domāju, ka tas kopumā bijis zemē nomests laiks, kura periodā valsts ir, faktiski, iegājusi iekšā daudz lielākos aizdevumos. Nekas būtiski uzlabojies nav. Par atbalstu ģimenēm vispār būtu jāpasmejās. Atgādināšu, ka bērnu piedzimšanas atbalsts netika palielināts un tas nav palielināts jau ilgstoši, neskatoties uz to, ka bija aicinājumi to palielināt ar konkrētiem priekšlikumiem budžetā,” pauž Dombrava.
Kā piemēru viņš min priekšlikumu palielināt neapliekamo minimumu par apgādībā esošu personu. Viņš saka, ka nākotnē, iespējams, kādi uzlabojumi būs, bet līdz šim nekas uz labo pusi mainījies nav.
“Finanšu ministrija ir apzināti melojusi Saeimai, divus gadus atnesot budžetu ar uzpūstiem skaitļiem. Šobrīd mēs redzam to situāciju, ka budžets bija pārāk optimistiski izveidots, tāpat kā 2024. gada budžets,” uzskata deputāts.
Vai PVN, mežu ciršanas un citi jautājumi varētu novest pie valdības krišanas, ņemot vērā partiju nespēju vienoties?
Dombrava uzskata: “Tas nav izslēgts, arī ņemot vērā, ka valdība turas uz aptuveni 50 no 100 deputātu balsīm. Faktiski knapi, knapi izdodas savākt vairākumu. Mēs, opozīcijas partijas, esam valstiski atbildīgas, tāpēc absolūti katrā sēdē neizgāžam valdību, bet kopumā valdības partijām ir problēmas nodrošināt vairākumu teju katrā sēdē,” atklāj deputāts.