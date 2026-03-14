Rīga atkal ir topā – degvielas cenu tendences Baltijas valstu galvaspilsētās

8:53, 14. marts 2026
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās turpinājās degvielas cenu kāpums, tostarp straujākais pieaugums bija Rīgā, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.

Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Tallinā, seko Rīga un Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.

Rīgā, “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā, piektdien 95.markas benzīna cena, salīdzinot ar iepriekšējo piektdienu, auga par 4,9% – līdz 1,714 eiro par litru. Savukārt dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā palielinājās par 15,9% un piektdien bija 1,964 eiro par litru.

Viļņā, “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā, 95.markas benzīns maksāja 1,687 eiro par litru, kas ir par 4,5% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena pakāpās par 7,6% un piektdien bija 1,994 eiro par litru.

Tallinā “Circle K” uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 6,8% – līdz 1,739 eiro par litru piektdien, bet dīzeļdegviela maksāja 1,859 eiro par litru, kas ir par 6,9% vairāk nekā pirms nedēļas.

Arī autogāzes cena kāpa visās Baltijas valstu galvaspilsētās. No tām straujākais pieaugums bija Rīgā, kura nedēļas laikā autogāzes cena palielinājās par 6,4% un piektdien bija 0,995 eiro par litru, Viļņā autogāzes cena palielinājās par 2,3% – līdz 0,848 eiro, bet Tallinā – par 0,2% – līdz 0,900 eiro par litru.

