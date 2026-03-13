Vai Latvijā degviela vienā brīdī varētu beigties? Magda Riekstiņa norāda, ka cenas saglabāsies augstā līmenī ilgāku laiku
Latvijā prognozētā inflācija šogad varētu izrādīties augstāka, nekā iepriekš paredzēts, ja degvielas cenas saglabāsies augstā līmenī ilgāku laiku. Par to tv24 raidījumā “Preses Klubs” norāda Magda Riekstiņa, laikraksta “Diena” ekonomikas rubrikas redaktore, skaidrojot, ka energoresursu cenu svārstības tieši ietekmē arī citas preču un pakalpojumu izmaksas.
“Ja līdz vasaras beigām saglabājas tik augstas degvielas cenas vai pat ilgāk, tad ir skaidrs, ka kopējā inflācija būs augstāka, jo degvielas cena ietekmē arī pārtikas preču piegādes,” skaidro Riekstiņa.
Vienlaikus viņa uzsver, ka par gāzes cenām pagaidām nav pamata lielai satraukumam, jo lielai daļai patērētāju līgumi ir noslēgti uz ilgāku laiku ar fiksētu cenu. “Gāzes cenu kāpumu lielākoties varēs sajust tikai tad, kad tiks slēgti jauni līgumi nākamajam periodam,” norāda Riekstiņa.
Savukārt lielāka uzmanība šobrīd pievērsta degvielas tirgum. Eksperte uzsver, ka būtiskākais ir nodrošināt, lai nerastos degvielas deficīts. “Galvenais, lai nebūtu tāda situācija, ka degvielas uzpildes stacijās vienkārši nav degvielas,” saka Riekstiņa, piebilstot, ka pašlaik Latvijā šādu problēmu nav.
Pēc viņas teiktā, rezervju apjoms ļauj situāciju stabilizēt, un degvielas trūkums tuvākajā laikā nav gaidāms.
Tomēr cenu kāpums var ietekmēt cilvēku ikdienas paradumus. “Tiem, kuriem ikdienā degvielas patēriņš ir neliels, varbūt nav būtiska iemesla mainīt savus ieradumus,” skaidro Riekstiņa. Taču lielākas izmaksas var ietekmēt brīvdienu vai atvaļinājuma plānus.
“Ja cilvēki, piemēram, plāno braucienu uz Latgali vai citur Latvijā, viņiem vienkārši būs jāieplāno lielāka naudas summa nekā gada sākumā tika domāts,” norāda ekonomikas komentētāja.