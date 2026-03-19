Pēcpusdienā Latviju no ziemeļiem sāks šķērsot nokrišņi: laika ziņas šodienai 0

LETA
7:05, 19. marts 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdienas pēcpusdienā Latviju no ziemeļiem sāks šķērsot nokrišņi, vakarā jau daudzviet valstī līs, prognozē sinoptiķi.

Vietām gaidāms arī slapjš sniegs un migla. Saulainākais laiks dienā saglabāsies valsts dienvidaustrumu daļā.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +3..+7 grādiem Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos līdz +8..+12 grādiem pārējā Latvijā.

19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
Rīgā pēcpusdienā debesis apmāksies un pievakarē sāks līt. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +9 grādiem.

Anticiklona ietekme mazinās, no ziemeļrietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens pazeminājies līdz 1024-1028 hektopaskāliem jūras līmenī.

