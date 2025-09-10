Rīgas apgabaltiesa atliek Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu – pie vainas viens no apsūdzētajiem 0
Rīgas apgabaltiesa līdz 8.oktobrim plkst.10 atlikusi Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu, jo viens no apsūdzētajiem – būvinženieris Ivars Sergets – vien pēdējā brīdī iesniedzis 19 lappušu rakstisku lūgumu, ar kuru jāiepazīstas pārējiem lietas dalībniekiem, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Lietas izskatīšanu bija plānots turpināt trešdien, bet to nācās atlikt, jo
Likums noteic tiesai pienākumu pirms lūgumu izlemšanas uzklausīt lietas dalībnieku viedokļus, taču, ņemot vērā, ka lietas dalībniekiem nepieciešams laiks, lai iepazītos ar lūgumu un sagatavotu par to viedokli, tiesa pēc lietas lūgums saņemšanas lietas izskatīšanā pasludināja pārtraukumu.
Pēc viedokļu uzklausīšanas un lēmuma pieņemšanas par lūgumu nākamajā tiesas sēdē plānots lemt par tiesas izmeklēšanas sākšanu. Šodien sēdes noslēgumā tiesa uzstājīgi aicināja lietas dalībniekus lūgumus iesniegt savlaicīgi, lai nevilcinātu lietas izskatīšanu.
Krimināllieta apelācijas instancē tiek iztiesāta, ievērojot AT lēmumu, ar kuru atcelts Rīgas apgabaltiesas spriedums daļā, proti, Sergeta, Gulbja, Kumpiņa, Draudiņa apsūdzībā pēc Krimināllikuma 239.panta otrās daļas par būvniecības noteikumu pārkāpšanu un Krimināllikuma 123.panta otrās daļas par nonāvēšanu aiz neuzmanības.
Toties Balodis apsūdzēts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 319.panta trešajā daļā jeb par valsts amatpersonas bezdarbību.
Tiesa arī vērtēs piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu SIA “Re&Re” un SIA “CMConsulting” saistībā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurora Agra Skradaiļa iesniegto apelācijas protestu, apsūdzētā Sergeta aizstāvja Artūra Zvejsalnieka un cietušo apelācijas sūdzībām.
Jau vēstīts, ka AT iepriekš atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā daļā par būvinženiera Sergeta notiesāšanu, jo AT ieskatā atsevišķi apstākļi no apsūdzības izslēgti bez pamatojuma.
Savukārt daļā par Gulbja, Kumpiņa, Draudiņa un Baloža attaisnošanu spriedums atcelts sakarā ar nepietiekamu argumentāciju attiecībā uz apsūdzību pamatojošo pierādījumu noraidīšanu.
Daļā, kas attiecas uz pārējiem iepriekš apsūdzētajiem, spriedums atstāts negrozīts, līdz ar to viņi atzīti par nevainīgiem un viņiem tiesvedības process beidzies. Šie cilvēki ir arhitekts Andris Kalinka, bijusī Rīgas pilsētas būvvaldes Projektu izvērtēšanas nodaļas vadītāja Marika Treija, bijusī būvinspekcijas priekšnieka vietniece Aija Meļņikova un SIA “Maxima Latvija” darbiniece Inna Šuvajeva. Treija jau ir mirusi.
Pirmās instances tiesa būvinženierim Sergetam bija piespriedusi sešu gadu cietumsodu, bet apelācijas instances tiesa viņam piesprieda par sešiem mēnešiem ilgāku brīvības atņemšanu. Tāpat tika nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju, kā arī noteikt aizliegumu piecus gadus strādāt savā profesijā.
Šogad apsūdzības tika grozītas, ņemot vērā AT lēmumā ietvertās atziņas. Faktiski no apsūdzībām tika izslēgtas tās personas, attiecībā uz kurām stājās spēkā attaisnojošais spriedums, kā arī viena neliela nianse, attiecībā uz kuru AT norādīja, ka šim apstāklim nav izšķirošas nozīmes jumta konstrukciju nobrukumā, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.
Izvērtējot prokuroru Kaspara Cakula, Jekaterinas Kušakovas un Agra Skradaiļa darbību pirmstiesas kriminālprocesā, lietas kvalitāti, nododot lietu tiesai, un darbu iztiesāšanas laikā, pirmā instance – Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa – iepriekš atzina, ka ir pamats vērst Ģenerālprokurora un virsprokurora uzmanību uz tiesas konstatētajām nepilnībām un likuma normu ignorēšanu, kas būtiski apgrūtināja lietas iztiesāšanu.
Tiesa, piemēram, secināja, ka prokurori krimināllietā iekļāvuši arī tādus materiālus, kas nav attiecināmi uz konkrēto noziegumu, un tādus, kas nav izmantoti pierādīšanā.
Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra sākotnēji deviņām personām apsūdzības uzrādīja par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.