Lielveikala &#8220;Maxima&#8221; grausts, kur, iegrūstot jumtam, dzīvību zaudēja 54 cilvēki.
Lielveikala “Maxima” grausts, kur, iegrūstot jumtam, dzīvību zaudēja 54 cilvēki.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīgas apgabaltiesa atliek Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu – pie vainas viens no apsūdzētajiem 0

LETA
21:33, 10. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Rīgas apgabaltiesa līdz 8.oktobrim plkst.10 atlikusi Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu, jo viens no apsūdzētajiem – būvinženieris Ivars Sergets – vien pēdējā brīdī iesniedzis 19 lappušu rakstisku lūgumu, ar kuru jāiepazīstas pārējiem lietas dalībniekiem, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Reklāma
Reklāma
Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona… 18
“Reģionā notiek ļoti dīvainas lietas ” – eksperts kā nākamo iespējamo Krievijas uzbrukuma mērķi nosauc Baltijas valstis
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Lasīt citas ziņas

Lietas izskatīšanu bija plānots turpināt trešdien, bet to nācās atlikt, jo

neilgi pirms tiesas sēdes sākuma tiesā tika saņemts apsūdzētā Sergeta rakstisks lūgums 19 lappušu apjomā par pienākuma uzlikšanu valsts apsūdzībai, neraugoties uz to, ka iepriekšējā sēdē tiesa mudināja Sergetu lūgumu iesniegt savlaicīgi, lai ar to varētu paspēt iepazīties gan tiesa, gan pārējie lietas dalībnieki.
CITI ŠOBRĪD LASA
Dārzs
VIDEO. Īpaša uzmanība – sviesta dālijām! Dāliju izstādē apskatāmas vairāk nekā 400 dažādas šķirnes
To darbības rādiuss ir līdz 2 500 kilometriem – kādas vēl Eiropas Savienības valstis Krievijas droni varētu sasniegt?
Kokteilis
Princis Harijs pirmo reizi 18 mēnešu laikā satiek tēvu… Pēc tējas tases tikšanās beidzas nepilnas stundas laikā

Likums noteic tiesai pienākumu pirms lūgumu izlemšanas uzklausīt lietas dalībnieku viedokļus, taču, ņemot vērā, ka lietas dalībniekiem nepieciešams laiks, lai iepazītos ar lūgumu un sagatavotu par to viedokli, tiesa pēc lietas lūgums saņemšanas lietas izskatīšanā pasludināja pārtraukumu.

Pēc viedokļu uzklausīšanas un lēmuma pieņemšanas par lūgumu nākamajā tiesas sēdē plānots lemt par tiesas izmeklēšanas sākšanu. Šodien sēdes noslēgumā tiesa uzstājīgi aicināja lietas dalībniekus lūgumus iesniegt savlaicīgi, lai nevilcinātu lietas izskatīšanu.

Jau vēstīts, ka patlaban lietā apsūdzēts būvinženieris Sergets, veikala projekta būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis, uzņēmuma “Re&Re” būvdarbu vadītājs Staņislavs Kumpiņš, būvuzraugs Mārtiņš Draudiņš un Jānis Balodis.

Krimināllieta apelācijas instancē tiek iztiesāta, ievērojot AT lēmumu, ar kuru atcelts Rīgas apgabaltiesas spriedums daļā, proti, Sergeta, Gulbja, Kumpiņa, Draudiņa apsūdzībā pēc Krimināllikuma 239.panta otrās daļas par būvniecības noteikumu pārkāpšanu un Krimināllikuma 123.panta otrās daļas par nonāvēšanu aiz neuzmanības.

Toties Balodis apsūdzēts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 319.panta trešajā daļā jeb par valsts amatpersonas bezdarbību.

Tiesa arī vērtēs piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu SIA “Re&Re” un SIA “CMConsulting” saistībā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurora Agra Skradaiļa iesniegto apelācijas protestu, apsūdzētā Sergeta aizstāvja Artūra Zvejsalnieka un cietušo apelācijas sūdzībām.

Jau vēstīts, ka AT iepriekš atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā daļā par būvinženiera Sergeta notiesāšanu, jo AT ieskatā atsevišķi apstākļi no apsūdzības izslēgti bez pamatojuma.

Savukārt daļā par Gulbja, Kumpiņa, Draudiņa un Baloža attaisnošanu spriedums atcelts sakarā ar nepietiekamu argumentāciju attiecībā uz apsūdzību pamatojošo pierādījumu noraidīšanu.

Reklāma
Reklāma

Daļā, kas attiecas uz pārējiem iepriekš apsūdzētajiem, spriedums atstāts negrozīts, līdz ar to viņi atzīti par nevainīgiem un viņiem tiesvedības process beidzies. Šie cilvēki ir arhitekts Andris Kalinka, bijusī Rīgas pilsētas būvvaldes Projektu izvērtēšanas nodaļas vadītāja Marika Treija, bijusī būvinspekcijas priekšnieka vietniece Aija Meļņikova un SIA “Maxima Latvija” darbiniece Inna Šuvajeva. Treija jau ir mirusi.

Līdz šim pirmās divas tiesas instances par vainīgu lietā ir atzinušas tikai vienu personu – veikala būvinženieri Sergetu, vienlaikus norādot uz trūkumiem izmeklēšanā.

Pirmās instances tiesa būvinženierim Sergetam bija piespriedusi sešu gadu cietumsodu, bet apelācijas instances tiesa viņam piesprieda par sešiem mēnešiem ilgāku brīvības atņemšanu. Tāpat tika nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju, kā arī noteikt aizliegumu piecus gadus strādāt savā profesijā.

Šogad apsūdzības tika grozītas, ņemot vērā AT lēmumā ietvertās atziņas. Faktiski no apsūdzībām tika izslēgtas tās personas, attiecībā uz kurām stājās spēkā attaisnojošais spriedums, kā arī viena neliela nianse, attiecībā uz kuru AT norādīja, ka šim apstāklim nav izšķirošas nozīmes jumta konstrukciju nobrukumā, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.

Pamatā apsūdzības palika tādas pašas, kādas tās bija no paša sākuma 2015.gadā, tikai ar nelieliem precizējumiem un konkretizāciju, norādīja prokuratūrā.

Izvērtējot prokuroru Kaspara Cakula, Jekaterinas Kušakovas un Agra Skradaiļa darbību pirmstiesas kriminālprocesā, lietas kvalitāti, nododot lietu tiesai, un darbu iztiesāšanas laikā, pirmā instance – Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa – iepriekš atzina, ka ir pamats vērst Ģenerālprokurora un virsprokurora uzmanību uz tiesas konstatētajām nepilnībām un likuma normu ignorēšanu, kas būtiski apgrūtināja lietas iztiesāšanu.

Tiesa, piemēram, secināja, ka prokurori krimināllietā iekļāvuši arī tādus materiālus, kas nav attiecināmi uz konkrēto noziegumu, un tādus, kas nav izmantoti pierādīšanā.

2013.gada 21.novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam “Maxima”, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.

Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra sākotnēji deviņām personām apsūdzības uzrādīja par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Vientulība, metro un Brocēnu flīzītes – eksperti vērtē Zolitūdes arhitektūru
“Zolitūdē, daudzīvokļu ēkā, nokritis lifts ar bērnu iekšā.” RNP skaidro, kas patiesībā notika Paula Lejiņa ielā 7
TV24
Ceipe par Zolitūdes lietā tiesājamajiem: Nu, nevar 10 gadus cilvēkus čakarēt, tā vienkārši nedrīkst!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.