Rīgas ostā ieviests digitāls risinājums autotransporta plūsmas regulēšanai ražas sezonas laikā
Sākoties šī gada aktīvajai graudu pārkraušanas sezonai, Rīgas ostas terminālos norit Latvijā izaudzēto graudu kravu pieņemšana. Augustā, uzkraujot 250 000 tonnu dažādu lauksaimniecības kravu, ostā apkalpots un tālāk nosūtīts 31 kuģis. Savukārt līdz septembra vidum ar uzkrautām 347 000 tonnām vietējās lauksaimniecības produkcijas Rīgas ostu atstājuši vēl 30 kuģi. Lielāko daļu, kā ierasts, veido kviešu ražas sūtījumi, taču aktīvi tiek eksportēts arī Latvijas rapsis. Galvenie galamērķi – Spānija, Vācija un Āfrikas valstis.
Šosezon graudus Rīgas ostā gatavi pieņemt un apstrādāt 15 abos Daugavas krastos esoši ostas termināļi. Lai samazinātu kravas auto sastrēgumus uz termināļu pievedceļiem, kas nereti veidojas ražas novākšanas sezonas laikā, Rīgas ostā ir izstrādāts un ieviests digitāls risinājums, ar kura palīdzību var regulēt kravu piegādātāju auto plūsmas uz ostu. Tas darbojas, izmantojot šī gada sākumā Rīgas ostā ieviesto digitālo pieteikšanās sistēmu, veicot dokumentu iesniegšanu un pārbaudes digitālā, nevis papīra formātā. Līdz ar to Rīgas brīvostas pārvalde aicina ostas uzņēmumus un kravu piegādātājus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu i.rop kravas autotransportam, lai pirms došanās uz ostu saņemtu digitālu piekļuves apstiprinājumu no konkrētā termināla, tādējādi izvairītos no sastrēgumiem un kravas auto dīkstāves, gaidot rindās pie ostas.
Tāpat Rīgas brīvostas pārvalde sadarbojas ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, nodrošinot ostas sistēmā esošo datu integrāciju ar pašvaldības atbildīgajiem dienestiem. Tas dos pašvaldībai iespēju efektīvāk uzraudzīt lēmuma, ar kuru zemniekiem ļauts ražas novākšanas periodā ar lauksaimniecības kravām doties uz ostu arī pa tām Rīgas ielām, kurās līdz šim kravas transporta kustība bijusi liegta, īstenošanu.
Rīgas ostas digitālā pieteikšanās sistēma ir pirmais solis uz pilnībā digitāliem auto plūsmas regulācijas risinājumiem pilsētā, lai nākotnē izvairītos no sastrēgumiem, nodrošinātu vienmērīgas kravas transporta plūsmas, kā arī iedzīvinātu transporta kustības plānošanu, kas mazinās kravas transporta negatīvo ietekmi uz pilsētvidi un apkārtējām apkaimēm. Vienlaikus tas ir solis tuvāk elektroniskās kravas pārvadājumu pavadzīmes (eCMR) ieviešanai, uz ko tuvākajos gados plānots pāriet visā Latvijā.
Kravas automašīnu plūsmas regulācija Rīgā aktīvās graudu sezonas laikā kļūst aizvien aktuālāka, jo pēdējo gadu laikā lauksaimniecības kravu pārkraušanas apjomi Rīgas ostā ir būtiski pieauguši. Rīga ir kļuvusi par lielāko lauksaimniecības produktu eksporta ostu Latvijā, 2024. gadā pārkraujot pusi no Latvijas ostu lauksaimniecības kravām – 3,6 miljonus tonnu.