“Gaidām gūzmu attaisnojumu, ka to nevar izdarīt” – naftas cenas krīt, bet cilvēki jau prognozē, kas notiks Latvijas DUS 80
Pasaules tirgos naftas cenas piedzīvojušas strauju kritumu, taču Latvijā pagaidām tas degvielas uzpildes staciju (DUS) cenās nav redzams. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda, ka būtu loģiski sagaidīt arī cenu kritumu mazumtirdzniecībā, tomēr pagaidām nekādu izmaiņu nav. Arī sociālajos tīklos jau sākušās spraigas diskusijas.
Ministrs Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja: “Naktī globālajā tirgū kritušās degvielas cenas, un būtu loģiski, ja tas atspoguļotos arī mūsu mazumtirdzniecībā. Šorīt gan nekādu izmaiņu vēl nebija, kas rada iespaidu par tirgotāju alkatību.”
Tikmēr sociālo tīklu platformā “X” šī situācija raisījusi aktīvu diskusiju. Ārvalstu kontā “The Kobeissi Letter” ziņots, ka naftas cena nokritusi zem 84 dolāriem par barelu, kas ir vairāk nekā 30% kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo nakti.
Rihards Freidenfelds platformā ironiski jautā: “Nu ko – rīt degvielas uzpildes stacijās arī sagaidāms tikpat straujš kritums, pēc straujā lēciena?”
Komentētāji ir skeptiski par strauju cenu kritumu Latvijā.
“Nu, nevaram. Jāizpārdod pa dārgo iepirktie krājumi,” kāds raksta.
Līdzīgu viedokli pauž arī cits komentētājs: “Gaidām gūzmu attaisnojumu, ka to nevar izdarīt. Tagad 3 nedēļas tirgos dārgi iepirkto degvielu.”
Savukārt cits sociālo tīklu lietotājs ironizē: “Nē, jo tas takš nav godīgi, DUS nespēj tik ātri reaģēt cenu izmaiņām.”
“Tikai ne Latvijā. Mēnešiem tirgos vecās rezerves pa dārgo pirktas,” cits piebilst.
“Kāpēc jāsamazina cena, ja pa dārgo arī pērk? Tas būtu dumji,” vēl kāds pievienojas iepriekš izskanējušajiem viedokļiem.
Kā vēstīts iepriekš, politiķi ir apņēmušies prasīt degvielas tirgotājiem skaidrojumus par straujo cenu pieaugumu, kā arī sola meklēt tam risinājumus, pirmdien izskanēja pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes. Kā medijiem pauda Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), valdība ir gatava rīkoties, ja naftas cenas celsies ļoti strauji.
Premjere norādīja, ka ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) un klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) jau ir tikušies ar naftas nozares pārstāvjiem, un ir gatavi pārrunāt, ko darīt, lai situācija nepāraugtu krīzē.
Valainis norādīja, ka ir absolūti nepieņemami tas, kas šobrīd notiek mazumtirdzniecībā, degvielas uzpildes stacijās, un jau šajā nedēļā plānots izsaukt degvielas tirgotājus, lai viņi sniegtu skaidrojumu, “kā tas nākas, ka degvielas cenas šobrīd tik strauji pieaug”.
Valainis atgādināja, ka attiecīgās iestādes, kas uzrauga konkurences tiesības, arī seko līdzi šim jautājumam, un degvielas tirgotājiem būs jāspēj paskaidrot, kāpēc ir šāds cenu lēciens. Līdztekus paredzēts diskutēt par iespējamiem risinājumiem, lai mazinātu tā ietekmi uz tautsaimniecību.
Atbildot uz aģentūras LETA jautājumu, vai Latvija varētu sekot Horvātijas piemēram un noteikt benzīna un dīzeļdegvielas cenu griestus, Valainis teica, ka tas ir fiskāls instruments, kuram ir sava cena. Viņš norādīja, ka Latvijā tāds lēmums izmaksātu vairākus desmitus miljonu eiro mēnesī.
Viņš minēja, ka sākumā jātiek skaidrībā ar to, cik godprātīgi šis cenu pieaugums tiek piemērots. Šonedēļ paredzēts tikties ar degvielas tirgotājiem un diskutēt, kā šo slogu uz iedzīvotājiem un tautsaimniecību kopumā mazināt.
Arī “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs norādīja, ka nepieciešams tikties ar degvielas tirgotājiem, lai nonāktu pie risinājumiem, kas ir visas sabiedrības interesēs.
Tāpat Šuvajevs vērtēja, ka, iespējams, vajadzētu tikties arī ar komercbanku pārstāvjiem, jo parādoties ziņas par iespējamiem procentlikmju kāpumiem. Viņaprāt, komercbankām ir proaktīvi jādomā par to, kādus risinājumus varētu piedāvāt iedzīvotājiem, jo lielākajai daļai līgumi esot ar mainīgām procentlikmēm, un jebkuru kāpumu iedzīvotāji izjutīs.
Jau ziņots, ka Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās palielinājusies par aptuveni 20%, savukārt 95. markas benzīna cena pieaugusi par 5-7%, liecina aģentūras LETA apkoptie dati.
Saglabājoties pašreizējai ģeopolitiskajai situācijai, kompānijā tuvākajās nedēļās prognozē turpmāku degvielas cenu pieaugumu