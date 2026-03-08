E-veikalu ēnas puse – kāpēc “Rimi” piegādes Liepājā kļuvušas par izaicinājumu? 0
Iepirkšanās e-veikalos pēdējos gados kļuvusi par ļoti populāru izvēli, kā sev atvieglot ikdienas skrējienu. Daudzi cilvēki novērtē iespēju pasūtīt preces, neizejot no mājām, un saņemt tās pie durvīm. Īpaši ziemas, agra pavasara periodā šis pakalpojums daudziem ir ērta alternatīva, lai izvairītos no laikapstākļu radītajām neērtībām. Tomēr ne vienmēr piegādes pakalpojums spēj tikt līdzi pieprasījumam.
Tieši ar šādu pieredzi sociālajos tīklos dalījušies Liepājas iedzīvotāji. Kāda sieviete vietnē “Threads” februāra beigās rakstīja par pieredzi ar veikala “Rimi” e-veikalu Liepājā – nav pieejams neviens brīvs piegādes laiks. Kāpēc tā? Kādi apstākļi aiz šīs situācijas slēpjas?
Kā skaidro Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja: “Līdz šim “Rimi” e‑veikala komanda Liepājā lieliski spēja nodrošināt klientu pasūtījumu komplektēšanu un piegādes, taču pēdējo divu mēnešu laikā ziemīgo laikapstākļu dēļ esam saskārušies ar būtiskiem izaicinājumiem. Nepietiekami tīrīti ceļi un ielas, apledojums, kā arī biežāki satiksmes negadījumi ir ietekmējuši piegāžu plānošanu un transporta pieejamību.
Lai maksimāli droši turpinātu darbu, uz laiku esam izņēmuši no piegādes maršrutiem adreses, kur ceļi pašlaik ir grūti izbraucami. Taču, ņemot vērā laikapstākļus, aizvien vairāk liepājnieku izvēlas iepirkties e-veikalā, radot situācijas, kad pieejamo piegāžu laiki ātri tiek rezervēti.
“Rimi” vārdā vēlamies atvainoties liepājniekiem par sagādātajām neērtībām un darām visu, lai piegādes pakalpojums pēc iespējas ātrāk atgrieztos ierastajā līmenī.”
Aizvadītā gada rudenī jau vēstījām, ka tiešsaistes pārtikas piegādes uzņēmums BARBORA pārtrauca savu darbību Liepājā un Daugavpilī.
“Lēmums pārtraukt BARBORA pakalpojumu pieejamību Liepājā un Daugavpilī no 2025. gada 1. novembra ir daļa no izmaiņām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju, ņemot vērā pieprasījumu un klientu paradumus,” tā toreiz tika skaidrots tāds lēmums.
Spriežot pēc komentāriem sociālajos tīklos, iedzīvotāji joprojām skumst pēc BARBORAS pakalpojumiem Liepājā.
