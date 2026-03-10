“Ja nestādīsim kokus, ceļš ir tikai vienā virzienā…” Kalviņš brīdina par tuvojošos katastrofu 0

16:48, 10. marts 2026
Klimata pārmaiņas ir aktuāls temats jau vairākus gadus, to TV24 raidījumā “Klimata balss” komentē arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, LU padomes loceklis, profesors un ķīmiķis Ivars Kalviņš.

Ivars norāda, ka nav tik daudz jāuztraucas par to, ko ražojam vai ko izmetam ārā.

“Jāuztraucas ir par to, vai apritē iesaistām dabas spējas absorbēt CO2. Tas nozīmē – nevajag cirst taigu un mūžamežus Brazīlijā,” viņš piebilst.

Kalviņš uzskata, ka, ja nestādīsim vietā un neaudzēsim kokus, kas saglabā oglekli cietā stāvoklī, ceļš ir tikai vienā virzienā – pretī katastrofai.

Projektu „Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.

