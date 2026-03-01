“Esot tāds cirks, ka būtu jāfilmē” – māte sašutusi par “Rimi” darbinieces reakciju uz divgadnieka niķiem 0
Sociālajos tīklos gana lielu uzmanību guvis kādas mātes ieraksts par piedzīvoto incidentu lielveikalā “Rimi Olimpia”, kur, pēc viņas teiktā, pašapkalpošanās kases darbinieces attieksme pret nogurušu divgadīgu bērnu bijusi nepieņemama.
Ieraksts īsā laikā guvis simtiem komentāru un izvērties plašā diskusijā par bērnu uzvedību publiskās vietās un sabiedrības iecietību.
Autore norāda, ka viņas divgadīgais bērns, būdams noguris, veikalā piedzīvojis emocionālu uzliesmojumu un apgūlies uz zemes. Sieviete apgalvo, ka veikala darbiniece bērnam aizrādījusi uzbrūkošā tonī, kā arī izsaukusi kolēģus, situāciju nodēvējot par cirkam līdzīgu, kas, pēc mātes domām, bijis pazemojoši.
Vēlāk autore papildināja ierakstu, uzsverot, ka mazu bērnu emocionālas reakcijas šajā vecumā ir normāla attīstības daļa un vecāki šādās situācijās bieži vien jau tā izjūt stresu. Viņa arī norādīja, ka pieaugušo nespēja kontrolēt savas emocijas esot daudz problemātiskāka nekā bērna niķi.
Komentāru sadaļā izvērtās asas diskusijas. Daļa cilvēku pauda atbalstu mātei, uzsverot, ka divgadniekiem dusmu lēkmes ir ierasta parādība un veikala personālam nevajadzētu iejaukties vai publiski komentēt situāciju.
“Bērni šajā vecumā vēl neprot regulēt emocijas. Pēdējais, kas vecākiem vajadzīgs, ir apkārtējo nosodījums,” rakstīja kāda komentētāja.
Citi dalījās līdzīgā pieredzē dažādos veikalos, norādot uz, viņuprāt, nepietiekami pieklājīgu apkalpošanu. Vairāki uzsvēra, ka arī bērni ir veikala klienti un pret viņiem jāizturas ar cieņu.
Tomēr netrūka arī pretēju viedokļu. Daļa komentētāju pauda viedokli, ka vecākiem jāuzņemas lielāka atbildība par bērna uzvedību publiskā telpā un jāņem vērā arī citu pircēju komforts.
“Kāpēc pārējiem jācieš no sveša bērna histērijas?” vaicāja kāds lietotājs, piebilstot, ka empātijai jābūt abpusējai.
Vēl citi aizstāvēja veikala darbiniekus, norādot uz garajām darba stundām un pastāvīgo spriedzi klientu apkalpošanā, kas var ietekmēt reakciju sarežģītās situācijās.
Šāda veida stāsti publiskajā telpā nonāk ne tikai konkrēta incidenta dēļ, bet arī tāpēc, ka tie izgaismo sabiedrībā aktuālas tēmas — savstarpējo cieņu, klientu apkalpošanas kultūru un attieksmi pret ģimenēm ar maziem bērniem publiskās vietās. Sociālo tīklu diskusija šajā gadījumā kalpo kā indikators tam, cik atšķirīgi sabiedrība uztver robežu starp individuālo atbildību un empātiju.