"Pudele nokrita zemē, man nepaveicās" Olafs veikalā piedzīvojis sīku ķibeli un vēlas zināt, kam jāsedz zaudējumus
Kuram gan nav gadījies veikalā ko nejauši saplēst? Šādos brīžos ķermeni nereti pārņem stress un kauna sajūta, prātā uzreiz rodas jautājums – vai par bojāto preci nāksies samaksāt, un kas vispār jādara šādā situācijā. Tieši šādu jautājumu vēlējās noskaidrot kāds lasītājs, kurš dalījās savā pieredzē.
Olafs raksta, ka regulāri iepērkas veikalā un, kā jau daudzi, lepni paiet garām iepirkumu groziņiem, jo, ieejot veikalā, šķiet – neko daudz jau nevajadzēs. Tā nu viņš turpinājis iepirkties līdz brīdim, kad sapratis – rokās vietas vairs īsti nav, taču plānā vēl bijis nopirkt kvasu.
Olafs netālu ieraudzījis veikala darbinieci un paziņojis, ka uz grīdas saplīsusi dzēriena pudele. Vīrietis devies uz kasi, taču tikai vēlāk, jau iekāpjot savā automašīnā, aizdomājies, ka jūtas gluži kā noziedznieks – iespējams, viņam par bojāto dzērienu bija jāsamaksā, taču viņš vienkārši aizgājis.
LA.LV vērsās pie lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem, lai noskaidrotu, kurš šādās situācijās sedz zaudējumus.
“Rimī” veikalos tā notiek bieži
Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja, skaidro, ka “Rimi” veikalos dažādas situācijas, kad iepirkšanās laikā prece nejauši tiek bojāta, notiek samērā bieži.
Ja noticis incidents, piemēram, veikala ejā saplīsusi mērces burciņa, darbinieki nekavējoties tiek informēti, lai ātri veiktu uzkopšanas darbus. Tas ir būtiski, lai novērstu bīstamas situācijas, piemēram, citu apmeklētāju paslīdēšanu uz slapjas grīdas.
Veikala pārstāvji aicina klientus šādos gadījumos vienmēr informēt darbiniekus, lai situāciju varētu operatīvi novērst un nodrošināt drošu iepirkšanos visiem veikala apmeklētājiem.
Ko par šādiem gadījumiem saka “Maxima” pārstāvji?
“Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule uzsver, ka uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt patīkamu iepirkšanās pieredzi visiem klientiem.
Viņa norāda, ka šādi gadījumi notiek reti un parasti tiek operatīvi atrisināti. Ja prece iepirkšanās laikā nejauši tiek bojāta, klienti tiek aicināti informēt tuvumā esošo veikala darbinieku, lai konkrētā zona tiktu sakopta un bojātā prece aizvietota ar jaunu.
Kā rīkojas “Lidl”?
“Lidl” pārstāve Klinta norāda, ka šādas situācijas ikdienā netiek īpaši uzskaitītas, jo tās ir daļa no normālas veikala darba vides.
“Īpaši augļu un dārzeņu nodaļā nereti gadās, ka uz grīdas “aizbēg” kāds ķirsis vai aprikoze. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad klients tikai pie kases pamana, ka cukura vai miltu paciņai ir neliels plīsums. Šādos gadījumos produkts uzreiz tiek samainīts, par to netiek prasīta samaksa,” skaidro Klinta.
Vienlaikus uzņēmums uzsver, ka ir svarīgi nodalīt nejaušas situācijas no apzinātas rīcības.
