Tramps pēc sarunas ar Putinu paziņojis par plānu, kā novērst straujo cenu kāpumu un paniku tirgū 0

7:20, 10. marts 2026
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka viņam bijusi iedvesmojoša saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu.

“Mēs runājām par Ukrainu, kas vienkārši ir nebeidzama cīņa,” žurnālistiem pavēstīja Tramps, piebilstot, ka, viņaprāt, tā tomēr bijusi pozitīva saruna šajā jautājumā.

Pēc šīs sarunas un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina pieminēšanas viņš arī paziņoja, ka, lai novērstu Irānas kara izraisīto paniku tirgū un straujo cenu kāpumu, ASV atcelšot zināmas ar naftas tirdzniecību saistītas sankcijas.
Tikmēr pirmdien intervijā telekanālam CBS Tramps sacīja, ka ASV un Izraēlas karš ar Irānu lielā mērā ir beidzies.

“Es uzskatu, ka šis karš ir beidzies, lielā mērā. Viņiem nav flotes, nav sakaru, viņiem nav gaisa spēku,” Tramps telefonintervijā sacīja CBS, atkārtojot Irānas zaudējumu novērtējumu, ko viņš bija paudis iepriekšējās dienās.

Tramps raidorganizācijai norādīja, ka ASV ir “ļoti tālu” priekšā viņa sākotnēji norādītajam kara termiņam – četrām vai piecām nedēļām.

Trampa pēdējie komentāri izskanēja aptuveni stundu pēc tam, kad Pentagons sociālajos medijos bija paziņojis, ka ASV ir “tikai sākušas karot”.

Tramps intervijā CBS arī izteica jaunus draudus Irānai, ja tiks mēģināts slēgt globālajiem naftas pārvadājumiem svarīgo Hormuza šaurumu.

ASV prezidents sacīja, ka “domā par tā pārņemšanu”, vienlaikus norādot, ka satiksme sāk atjaunoties. Tomēr ASV prezidentam bija maz vārdu par Irānas jauno augstāko līderi ajatollu Modžtabu Hamenei.

“Man viņam nav vēstījuma. Pilnīgi nekāda,” sacīja Tramps, piebilstot, ka viņam bijis padomā kāds cits, kas varētu vadīt Irānu. Tramps iepriekš laikrakstam “New York Post” sacīja, ka viņš “nav apmierināts” ar Modžtaba Hamenei iecelšanu amatā.

Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča reģionā. Irānā triecienos dzīvību zaudējuši vismaz 1200 cilvēku, bet vairāk nekā 10 000 cilvēku ievainoti, liecina Veselības ministrijas aplēses.

