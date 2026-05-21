Rosļikovs, zaudējis ne tikai krēslu, bet arī prātu, draud Latvijas režīmam: “Atgriezīšos, lai aizvāktu jūs prom” 0
Bijušais partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs, kurš no Latvijas tiesībsargiem paslēpies Baltkrievijā, šodien ne tikai oficiāli zaudējis Rīgas domes deputāta krēslu, bet arī nācis klajā ar agresīviem draudiem gāzt pašreizējo Latvijas varu un atvērt robežas ar kaimiņiem.
Ceturtdien Rīgas dome pēc vairāk nekā divu stundu garām debatēm ar pārliecinošu balsu vairākumu (41 par, 5 pret) lēma anulēt Rosļikova deputāta pilnvaras. Iemesls – deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Reakcija no agresorvalstī mītošā politiķa nebija ilgi jāgaida. Platformā “TikTok” Rosļikovs publicējis kaismīgu uzrunu, solot drīzu atgriešanos un vēršoties pret Latvijas valdību.
“Es atgriezīšos Baltijā, Latvijā, un cienījamajam režīmam atņemšu visu valsti, lai atdotu to cilvēkiem. Savākšu, lai atvērtu robežas un atjaunotu attiecības ar mūsu kaimiņiem. Tas, ka jūs šodien man atņēmāt deputāta mandātu, jums absolūti neko neatrisinās.
Atgādinām, ka bijušais politiķis jau šobrīd ir izsludināts meklēšanā par nacionālā un etniskā naida kurināšanu, un viņa jaunākie izteikumi kārtējo reizi apliecina, ka viņš tiražē agresīvos Krievijas propagandas naratīvus.
Jau vēstījām, ka Rīgas dome šodien nolēma anulēt Alekseja Rosļikova (“Stabilitātei”) domes deputāta pilnvaras.
Šāds lēmums pieņemts, jo Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Par deputāta pilnvaru anulēšanu nobalsoja 41 deputāts, bet pret bija pieci.
Pret Rosļikova deputāta amata pilnvaru anulēšanu nobalsoja “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” (SV/AJ) deputāti Inna Djeri, Jūlija Sohina, Igors Solomatins un Vjačeslavs Stepaņenko, kā arī “Stabilitātei” deputāts Nikolajs Kabanovs.
Balsojumā nepiedalījās Jūlija Stepaņenko, Rūdolfs Brēmanis, Artūrs Klēbahs, Ļubova Švecova, kā arī Liāna Langa (NA).
Šādu kārtību paredz Pašvaldības domes deputāta statusa likums. Likuma 4. pants nosaka, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem nākamais partijas “Stabilitātei” rindās, kurš ieguvis visvairāk vēlētāju balsu, ir Andrejs Kozlovs.
Kā aģentūrai LETA teica Kozlovs, viņš pieņems deputāta mandātu, jo par viņu balsojuši vēlētāji. Turklāt, viņš plānojot būt aktīvs deputāts.
Viņš arī plānojot darboties deputātu frakcijā “Stabilitātei”, kas ir samazinājusies no pieciem līdz trim deputātiem. Bez Kozlova pašlaik frakcijā darbojas Nikolajs Kabanovs un Jakovs Pliners.
Deputātu strīdi par šo jautājumu ilga vairāk nekā divas stundas. Visvairāk pret deputāta pilnvaru anulēšanu iebilda SV/AJ deputāti, kuri pauda uzskatu, ka Rosļikovam ir tikusi liegta piekļuve domes sēdēm, nevis viņš nav varējis tām pieslēgties.
Viņu ieskatā tika radīti apstākļi, ka deputāts nevar pieslēgties domes sēdēm un tādēļ viņam tiek anulētas pilnvaras.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) paskaidroja, ka 15. aprīlī tika veikts mēģinājums pieslēgties deputāta Rosļikova lietotāja kontam no Baltkrievijas teritorijas. Izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, attālināti no Baltkrievijas notika pieslēgšanās Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdei.
Ņemot vērā, ka kiberdrošības incidenti prasa tūlītēju reakciju un atbilstošu drošības pasākumu piemērošanu, pašvaldība piemēroja pagaidu ierobežojumu piekļuvei pašvaldības informācijas sistēmām un informācijas tehnoloģiju tīklam.
Rosļikovs ticis informēts, ka viņš piekļuvi var atjaunot, ierodoties klātienē Rīgas domē, ko viņš neesot izdarījis.
Domes sēdes laikā deputāti viens otru apvainoja likumu neievērošanā, Rīgas mēram tika piedēvēta personības dalīšanās, savukārt SV/AJ tika nosaukta par Krievijas partiju, bet tās deputāti par “interfronti”.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši “nogriezt viņam galvu”.
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.