Rudens vēstnesis veļasmašīnā. Kā ar kastaņiem iespējams mazgāt drēbes?

Veļas mazgāšanas līdzekļus lieliski aizvieto kastaņi, kurus nomizotus liek mazgāšanai paredzētajā mazajā auduma maisiņā. Foto: Ineta Biele

Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kastaņu eži ir vērtīga manta, kuru par velti var savākt gan laucinieks, gan pilsētnieks. Tiem piemīt spējas iepriecināt, dziedināt un pat mazgāt veļu.

“Jau pusgadu iztiekam bez pulveru un citu veļas mazgāšanas līdzekļu pirkšanas, jo tos lieliski aizvieto kastaņi. Šī bumbuļu spēja jau zināma izsenis, jo ne velti pat vienu no populārākajiem pašmāju ražojuma mazgāšanas līdzekļiem sauc “Kastanis”,” skaidro netradicionālās saimniecības “Bieles” saimniece Ineta Biele no Ļaudonas. Ideju saimniecībā patapinājuši no interneta plašumiem un pielāgojuši savām vajadzībām.

Viens no ieteikumiem veļas mazgāšanai ir kastaņus nomizot un ielikt ūdenī. Apmēram 20 minūtes pagaida, līdz labums izvilcies, un tad šo ūdeni lieto veļas mazgāšanai.

Vēl vienkāršāks variants, kas pielāgots lietošanai veļas mašīnā, ir šāds: nomizo apmēram piecus, septiņus kastaņus un ieliek veļas mazgāšanai paredzētajā mazajā auduma maisiņā.

Šos kastaņus var lietot divas reizes. Ja lieto trešo reizi, tad uz tumšākajām drānām var palikt gaišas strīpas. Ja tā noticis, tad drēbes izskalo vēlreiz.

Kastaņi labi piemēroti ikdienas veļas mazgāšanai. Taču tie, protams, neizņems nopietnus traipus. Tie jāapstrādā pirms mazgāšanas.

Saimniecībā ar kastaņiem savāc lielu kasti un glabā pieliekamajā (izlobītus no zaļās čaulas). Tie ir lietojami pat gadu, arī tad, kad sakaltuši. Kad jāmazgā veļa, nomizo brūno miziņu vajadzīgajam daudzumam.

Alternatīvu mazgāšanas līdzekli veikalos pērkamajiem “Bieļu” saimniece meklējusi tādēļ, ka pati cieš no alerģijām. Pat tā dēvētie ekoloģiskie mazgāšanas līdzekļi likuši sevi just uz ādas.

Taču, kopš drēbes tiek mazgātas ar kastaņiem, netīkamās alerģijas vairs nav. Tādēļ šī metode lieliski noderētu arī mazuļu drēbīšu mazgāšanai, jo daudzi tagad mokās ar dažādām alerģijām.

“Bieļu” saimniece arī sarēķinājusi, ka, pateicoties šiem bezmaksas mazgāšanas līdzekļiem, iznāk prāva naudas ekonomija.

Nomizotās kastaņu miziņas saimniece iesaka sasmalcināt un pamēģināt lietot kā ķermeņa skrubi. Savukārt, ja svaigus rīvētus kastaņus aplej ar degvīnu, iznāk labs ierīvējamais līdzeklis pret locītavu sāpēm.

Kastaņus var salasīt arī tāpat vien – priekam. Bērni, rotaļājoties ar tiem, trenē smalko pirkstu motoriku, kas veicina arī domāšanas attīstību. Ja kastaņus saberot gultaskastē, tad tiekot mazināts āderu spēks un negatīvā iedarbība uz gulētāju.

Savukārt tautas dziednieki iesaka kādu kastani vienmēr nēsāt kabatā. Ieliek svaigu un jaunu, regulāri to apmīļo, līdz tas pilnībā sakaltis.

Tad kastani atdod ugunij. Tā varot atbrīvoties no visa negatīvā. Kastaņu krelles virs durvīm darbojoties tikpat efektīgi kā ķiploki vai pīlādžzars.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu