Aivis Bērziņš sešus gadus savas mājas pagalmā taisījis bobsleja trasi. Lai bērniem prieks. Nu par viņu raksta visā pasaulē. Foto: Jānis Laizāns/REUTERS/SCANPIX/LETA

Aivis Bērziņš sešus gadus savas mājas pagalmā taisījis bobsleja trasi, lai bērniem prieks. Nu par viņu raksta visā pasaulē! Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No Rūjienas nākuši vairāki slaveni sportisti, zināmākie – brāļi basketbolisti Dairis un Dāvis Bertāni. Taču nu jau nepilnu nedēļu slavenākais rūjēnietis pasaules medijos ir Aivis Bērziņš.

Par viņu raksta pasaules mediju giganti “Reuters” un “CNN”. Ziņas par Aivja aizraušanos pārpublicē Ķīnas, Austrālijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Francijas un citu valstu lielākie ziņu portāli.

Jautāsiet, kāpēc? Atbilde – bērni, azarts, darīt gribēšana un aizrautība ar renes sporta veidiem. Aivis Bērziņš jau sesto gadu savas mājas pagalmā izveido bobsleja, skeletena un kamaniņu trasi, kas šogad jau sasniegusi cienījamus 170 metrus un labu starta estakādi.

Kad sazvanu Aivi, viņš saka, vai nevaram sazināties vēlāk, jo ciemos esot televīzija, kas filmē un arī izbauda trases jaukumus.

Aivis Bērziņš sešus gadus savas mājas pagalmā taisījis bobsleja trasi. Lai bērniem prieks. Nu par viņu raksta visā pasaulē. Foto: Jānis Laizāns/REUTERS/SCANPIX/LETA

“Raidījums “Province” viesojās,” pēc nepilnas stundas man saka Aivis, kurš par negaidīto pasaules popularitāti arī pasmej. “Man jau lēnām tā uzmanība sāk piegriezties, jo esmu vairāk darītājs nekā runātājs,” “Latvijas Avīzei” saka Aivis.

Viss sācies ar reģionālās televīzijas “Re:TV” sižetu, ko uzķērusi ziņu aģentūra “Reuters”. Tālāk jau sācies sniega bumbas efekts.

“Man te ziņoja, ka no “Reuters” sižetu esot paņēmušas 156 televīzijas kompānijas visā pasaulē. Ceru, ka daudzi tagad “Google” meklē Latviju un Rūjienu. Īstā laikā un īstā reizē esmu izšāvis,” rūjenietim ir arī gandarījums, ka viņa dzīvesvieta un hobijs izskan visā pasaulē.

Par Aivi Bērziņu un viņa ziemas lielo aizraušanos vietējie mediji rakstījuši un ziņojuši arī iepriekš, bet nu šis ir aizgājis jau globālā mērogā.

“Katru gadu no jauna taisu starta estakādi un pašu trasi. Nu jau esmu ticis līdz plus-mīnus 170 metriem. Man tas ir labs azarts, bet galvenais, lai prieks maniem diviem bērniem. Ideja radās tad, kad puika piedzima. Pirmā trase bija no grants čupas, tā bija 16 metrus gara. Tas lēnā garā ir gājis uz priekšu. Pats mācos no savām kļūdām un taisu arvien garāku trasi.”

Bobs no “Jawa” moča kulbas

Bobsleja trases starta estakādi un pašu trasi rūjienietis katru gadu taisa no jauna. Foto: SIPA/SCANPIX/LETA

Vai pavasarī, kad viss nokūst, nav žēl ieguldītā darba?

“Nē, man katru gadu ir savs mērķis, līdz kurienei tikt. Tā katru gadu eju uz priekšu. Nākamgad atkal konstruēšu citādi. Šosezon laika apstākļi palīdzēja, jo bija pareizais sniegs, pat nevajadzēja ūdeni laistīt. Svarīga ir sniega un ūdens proporcija. Ja ūdens ir par daudz, tad viss ir priekš kaķiem, jāņem nost, bet, uzmetot sauso sniegu, ledus virskārta veidojas daudz labāk. Pa šiem gadiem zināšanas ir krietni lielākas, tagad jau zinu daudz labāk, kā to visu paveikt,” Aivis neslēpj, ka ir iesitis roku trases gatavošanā un laika apstākļu piedāvātajās iespējās.

Saku, ka jāiet pieteikties darbā uz Siguldas trasi par ledus meistaru, bet Aivis pasmej, ka nē, uz Sanktmoricu, jo tur ir dabiska ledus trase kā viņa pagalmā.

“Sieva ir priecīga, bērniem patīk. Viņi jau pieraduši, puikam ir vairākas ragavas – bobslejs, skeletons, kamaniņas. Bobsleja kamanas uztaisīju no “Jawa” motocikla kulbas. Ieslēdzu praktisko latvieti un uztaisīju! Ciemos atnāk arī kaimiņu bērni, ievērojot šā brīža noteikumus. Man nav žēl, pa vienam izbrauc visi.”

Aivim pamatdarbā lauksaimniecībā ir deviņu mēnešu darbs, bet trīs ziemas mēneši iekrīt brīvi.

“Esmu veiksmīgi salicis visu kopā, ka varam iztikt. Trasei izmaksas nav lielas – vecās mēbeles, dēļi, špāles, no atlikumiem, kurus nenokurinu, bet lieku lietā. Lielākās izmaksas bijušas par skrūvēm,” stāsta Bērziņš.

Bobsleja trase mājas pagalmā taisīta, lai prieks bērniem. Nu rūjenieti rāda mediji visā pasaulē. Foto: SIPA/SCANPIX/LETA

Protams, jautājums, kāpēc tieši ledus trase, nevis hokeja laukums?

“Man patīk visi renes sporta veidi, ja labi komentētāji, tad divtik patīkami. Šosezon mūsu bobslejisti, manuprāt, izdarīja maksimumu. Ņemot vērā traumas, slimošanu, varēja būt daudz sliktāk. Ķibermanis ceturtais četriniekos, bet cik viņš šosezon braucienus veica? Malači puiši, prieks, paņēma maksimumu.

Vienmēr esam bijuši sportiski Rūjienā. Hokejs bija mans mīļākais sporta veids, piedalījos “Zelta ripā”, savulaik arī kauliņus hokejā palauzu, bet ko nu šajā vecumā. Rūjienā mums ir savs ledus laukums uzliets, puikas spēlē, viss notiek,” Aivis ir gandarīts, ka ziemas sports Rūjienā ir cieņā.