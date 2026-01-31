Foto. pexels-cottonbro

Šajos 4 mēnešos dzimušie nav "trāpījuši" savā laikā! Astroloģija atklāj, kāpēc vienmēr jūtaties sāvādi

31. janvāris 2026
Astroloģija un numeroloģija uzskata, ka četri mēneši – februāris, maijs, septembris un decembris – nes īpašu “pāri laikam” enerģiju. Cilvēki, kuri dzimuši šajos periodos, bieži jūtas kā svešinieki savā laikmetā: viņu domāšana, vērtības un ritms it kā pieder citai ērai – vai nu senai pagātnei ar dziļāku gudrību un mieru, vai tālai nākotnei ar lielāku brīvību un iztēli.

Viņi nes sev līdzi unikālu “maģiju”, kas atgādina mums, ka pasaule ir daudzslāņaina un sarežģīta. Šie cilvēki bieži iedvesmo apkārtējos, bet paši nereti izjūt iekšēju disonansi ar mūsdienu ātrumu un virspusējību.

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

