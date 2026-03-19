Panika Lielbritānijā: cilvēki masveidā meklē aizsardzību pret nāvējošu infekciju 2
Lielbritānijā pēc bīstama meningīta uzliesmojuma Kentā, kur miruši divi jaunieši un vēl 20 smagi saslimuši, vecāki izmisīgi cenšas vakcinēt savus bērnus, ziņo “The Guardian”.
Pieprasījums pēc “MenB” vakcīnas strauji pārsniedz piedāvājumu, un daudzās aptiekās tā vairs nav pieejama, lai gan daži vecāki ir gatavi maksāt vairāk nekā 200 mārciņu. Uzliesmojums saistīts ar pilsētu Kenterberiju, taču amatpersonas uzsver, ka tas nav izplatījies ārpus Kentas un tiek aktīvi izsekotas kontaktpersonas.
Problēmu saasina tas, ka valsts veselības sistēma šo vakcīnu nodrošina tikai zīdaiņiem, tāpēc daudzi pusaudži un jaunieši nav aizsargāti. Vienlaikus eksperti brīdina, ka pieejamā vakcīna nepasargā pret visiem meningīta B paveidiem, turklāt imunitāte izveidojas tikai pēc vairākām dienām vai pat nedēļām. Tādēļ šajā konkrētajā situācijā steidzamai vakcinācijai var būt ierobežota ietekme, un veselības iestādes uzsver, ka nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināti atbilstoši pasākumi.