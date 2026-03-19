Panika Lielbritānijā: cilvēki masveidā meklē aizsardzību pret nāvējošu infekciju 2

LA.LV
7:54, 19. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānijā pēc bīstama meningīta uzliesmojuma Kentā, kur miruši divi jaunieši un vēl 20 smagi saslimuši, vecāki izmisīgi cenšas vakcinēt savus bērnus, ziņo “The Guardian”.

Kokteilis
19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
“Tas lika pasmaidīt” – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu 7
Viņi turpinās… ASV izlūkdienesti atklāj Kremļa plānus karam Ukrainā
Lasīt citas ziņas

Pieprasījums pēc “MenB” vakcīnas strauji pārsniedz piedāvājumu, un daudzās aptiekās tā vairs nav pieejama, lai gan daži vecāki ir gatavi maksāt vairāk nekā 200 mārciņu. Uzliesmojums saistīts ar pilsētu Kenterberiju, taču amatpersonas uzsver, ka tas nav izplatījies ārpus Kentas un tiek aktīvi izsekotas kontaktpersonas.

Problēmu saasina tas, ka valsts veselības sistēma šo vakcīnu nodrošina tikai zīdaiņiem, tāpēc daudzi pusaudži un jaunieši nav aizsargāti. Vienlaikus eksperti brīdina, ka pieejamā vakcīna nepasargā pret visiem meningīta B paveidiem, turklāt imunitāte izveidojas tikai pēc vairākām dienām vai pat nedēļām. Tādēļ šajā konkrētajā situācijā steidzamai vakcinācijai var būt ierobežota ietekme, un veselības iestādes uzsver, ka nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināti atbilstoši pasākumi.

Kokteilis
“Pieaudzis Čārlzs mīļi noskūpstīja Mabelu…” Karaļa Čārlza dzīvē bijusi īpašāka sieviete par sievu Diānu un mammu Elizabeti. Kas viņa ir?
Lielbritānijā spriedze – gāzes krājumi var beigties jau pēc 2 dienām. Arī Latvijā situācija nav spīdoša
VIDEO. Pārsteigums autoservisā: elektroauto nodalījumā atrod piecus lapsēnus
