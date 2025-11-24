Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
FOTO: Freepik.

“Sajūta, ka esam lielas finanšu krīzes priekšvakarā” – vai mūsdienu dzīvesveids mūs novedis pie nākamās finanšu krīzes? 0

16:02, 24. novembris 2025
Pēdējā laikā arvien vairāk cilvēku runā par ekonomiskajām svārstībām un nenoteiktību nākotnē. Diskusijas sociālajos medijos atspoguļo dažādas sajūtas — no satraukuma un piesardzības līdz vienaldzībai un dzīves baudīšanai šobrīd. Tas liek domāt, ka sabiedrībā valda pretrunīgas izjūtas par to, kas mūs sagaida.

“Arvien vairāk pārņem sajūta, ka esam lielas finanšu krīzes priekšvakarā, līdzīgi kā 2008. gadā, kad vieni jau izjuta krīzi, bet citi dzīvoja dzīvi uz pilnu klapi, lai gan šur tur runāja par krīzi, un tad 2009. gadā. bija “stopkrāns” visam,” sajūtās platformā “Threads” dalās Vineta.

Vairāki cilvēki komentāros dalās savos novērojumos par mūsdienu finanšu situāciju.

Līva stāsta, ka viņai ir ļoti līdzīgas sajūtas — viņu pārsteidz, cik neapdomīgi cilvēki tērē naudu, skaļi apgalvojot, ka tai vairs neesot vērtības, un dzīvojot tā, it kā nekad nebūtu jādomā par sekām. No vienas puses viņa to saprot, bet tajā pašā laikā šādam dzīvesveidam nepiekrīt. Līva uzsver, ka nevar mūžīgi dzīvot pāri saviem līdzekļiem — agri vai vēlu tas atspēlēsies, un šķiet, ka daudzi šo realitāti vienkārši negrib pamanīt. Viņa piebilst, ka tika “nokristīta par jukušu”, kad nesen pati par šo tēmu izteicās publiski.

Savukārt Anete uzskata, ka šī brīža situācija ir vēl sarežģītāka un smagāka nekā toreiz, 2008. gadā. Viņa savu viedokli pauž no personīgās pieredzes.

Vēl komentāros izskan viedoklis, ka vēl esot laiks līdz nākamā gada rudenim — tikmēr varot dzīvot uz pilnu klapi. Cits komentētājs gan piekrīt teiktajam, ka esam krīzes priekšvakarā. Esot tikai jāgaida, kad “uzsprāgs” mākslīgā intelekta burbulis.

Arī Arnis uzskata, ka krīze būs. Kad tā notiks, tas nebūs brīnums, bet gan laika jautājums. Viņu pārsteidz, ka krīze pēdējo gadu laikā jau nav sākusies.

Savukārt Ilze norāda, ka šobrīd ir treknie dzīves gadi. Viņa aicina pavērot iepirkšanās centru stāvvietas brīvdienās — tās esot pārpildītas līdz malām.

Kā sākās 2008. gada krīze?

2008. gada finanšu krīze bija viena no nopietnākajām ekonomiskajām krīzēm mūsdienu vēsturē. Tā sākās ASV nekustamo īpašumu tirgū, kur pārmērīgi viegli piešķirti hipotekārie kredīti un strauji pieaugošas mājokļu cenas radīja “burbuli”. Kad aizvien vairāk aizņēmēju nespēja atmaksāt savus kredītus, bankas sāka ciest milzu zaudējumus. Tas izraisīja finanšu iestāžu ķēdes reakciju, bankrotus un kopēju neuzticēšanos banku sektoram. Krīze ātri izplatījās visā pasaulē, izraisot recesiju, bezdarba pieaugumu un būtisku valstu ekonomiku sabremzēšanos. Tā parādīja, cik savstarpēji saistīta un ievainojama ir globālā finanšu sistēma.

