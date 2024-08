Ilustratīvs attēls. Foto-Fotolia

Audzējam burkānus, sarkanās bietes un ķirbjus. Mums nav pagraba, tādēļ rudenī vēlamies no dārzeņiem izspiest sulu un sasaldēt pudelēs. Vai šāda sula saglabās uzturvērtību, vai arī mēs dzersim “neko”? Kādos iepakojumos labāk sulu saldēt? ILZE JĒKABPILĪ

LLU Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore, vadošā pētniece Sandra Muižniece-Brasava apstiprina, ka sasaldētos produktos vitamīni un minerālvielas nekur nepazūd, tie saglabājas. Salīdzinājumam: izmantojot jebkuru termiskās apstrādes metodi (pasterizējot, kaltējot vai vārot ievārījumu), karstumā lielākoties zūd C vitamīns, tādējādi mazinās produkta uzturvērtība, toties saldējot šis vitamīns saglabājas. Tiesa, svaigi, no lauka novākti burkāni un galda bietes C vitamīnu nemaz nesatur lielā daudzumā. Burkānu galvenā vērtība ir karotīns, bet bietes ir ļoti vērtīgs minerālvielu avots – tie pēc sasaldēšanas nezūd. Tomēr mediķi iesaka dzert termiski apstrādātu biešu sulu, jo svaiga kairina kuņģi un var izraisīt caureju.

Mājas apstākļos svaigi spiestu sulu saldējamā kamerā iespējams sasaldēt –18 °C, kaut gan ieteicamāk būtu sākumā sasaldēt –30…40 °C un pēc tam produktu uzglabāt –18 °C, jo šādi notiek mazāku leduskristāliņu veidošanās un labāk saglabājas struktūra.

Ziemas krājumiem izmantojiet tikai tādu iepakojumu, kas paredzēts sasaldēšanai. To tilpums ir dažāds – sākot no 200 ml līdz pat litram. Uz šiem iepakojumiem parasti ir uzzīmēta pārsliņa. Ja šāda apzīmējuma nav, jālūdz pārdevējam uzrādīt sertifikātu, kurā norādīts, ka materiāls piemērots saldēšanai. Nekādā gadījumā nedrīkst sulas sasaldēšanai izmantot saplaisājušu iepakojumu, jo no tā migrē ārā kaitīgās vielas. Tāpat nevar svaigi spiesto sulu pildīt caurspīdīgajās PET pudelēs, kurās iepriekš bijis minerālūdens vai dzēriens, jo šis plastmasas iepakojums nav domāts saldēšanai.

