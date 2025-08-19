“Pat ja mirst miljoniem krievu – viņam vienalga!” Eksperts skaidro, kāpēc kara turpināšana Putinam ir izdevīga 0
Politikas zinātnes doktors un ASV politikas eksperts Mārtiņš Hiršs TV24 raidījumā “Globuss” skaidroja, kāpēc Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir izdevīgi turpināt karu Ukrainā.
“Tā problēma ar kara beigām – ja mēs skatāmies uz pēdējiem 70 gadiem, ja beidzas karš, tad puse diktatoru pēc tam beidz būt par diktatoriem. Tas ir viens risks Putinam.
Nākamais – iedomājies, tev ir miljons karavīru, kas ir bijuši Ukrainā, un viņi atbrauc mājās. Viņi vairs nesaņem savas lielās algas, viņi dzīvo Sibīrijā, savā sādžā, viņiem tur īsti nav ko strādāt, nu, ko viņi dara? Skaidrs, ka viņi nebūs baigi priecīgi un sajūsmā, ka tā nauda vairs nav. Viņš ir radikalizēts – Putinam kaut kur ir jāliek šie radikalizētie karavīri,” uzsver Hiršs.
Eksperts norāda uz vēl kādu punktu, kāpēc kara turpināšana Putinam ir izdevīga. “Ap kara industriju ir milzīgs bizness. Viņš savus oligarhus, savu eliti pārpludina naudā, lai viņi turpinātu atbalstīt viņu – tas arī mainītos, ja beigtos karš. Tā ka Putinam karš ir diezgan izdevīgs, pat ja tie krievi tur mirst miljoniem – viņam vienalga, viņa režīms turpina strādāt.”
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.