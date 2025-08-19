#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Pat ja mirst miljoniem krievu – viņam vienalga!” Eksperts skaidro, kāpēc kara turpināšana Putinam ir izdevīga 0

LA.LV
11:06, 19. augusts 2025
Viedokļi

Politikas zinātnes doktors un ASV politikas eksperts Mārtiņš Hiršs TV24 raidījumā “Globuss” skaidroja, kāpēc Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir izdevīgi turpināt karu Ukrainā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Spļāviens sejā Krievijai: Alla Pugačova negaidīti pārsteidz savus fanus
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Kokteilis
“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Lasīt citas ziņas

“Tā problēma ar kara beigām – ja mēs skatāmies uz pēdējiem 70 gadiem, ja beidzas karš, tad puse diktatoru pēc tam beidz būt par diktatoriem. Tas ir viens risks Putinam.

Nākamais – iedomājies, tev ir miljons karavīru, kas ir bijuši Ukrainā, un viņi atbrauc mājās. Viņi vairs nesaņem savas lielās algas, viņi dzīvo Sibīrijā, savā sādžā, viņiem tur īsti nav ko strādāt, nu, ko viņi dara? Skaidrs, ka viņi nebūs baigi priecīgi un sajūsmā, ka tā nauda vairs nav. Viņš ir radikalizēts – Putinam kaut kur ir jāliek šie radikalizētie karavīri,” uzsver Hiršs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Laima slimība kļūst arvien izplatītāka. Taču tās simptomus ne vienmēr ir viegli pamanīt
Vai spējat viņus atpazīt? Lauris Reiniks pārsteidz ar sirsnīgu video no bērnības
Tramps paliks aiz durvīm? Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu uzstāja uz kādu prasību

Eksperts norāda uz vēl kādu punktu, kāpēc kara turpināšana Putinam ir izdevīga. “Ap kara industriju ir milzīgs bizness. Viņš savus oligarhus, savu eliti pārpludina naudā, lai viņi turpinātu atbalstīt viņu – tas arī mainītos, ja beigtos karš. Tā ka Putinam karš ir diezgan izdevīgs, pat ja tie krievi tur mirst miljoniem – viņam vienalga, viņa režīms turpina strādāt.”

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas notika, kad Putins un Zelenskis pēdējo reizi tikās?
Tramps: Samits vēl nav sācies, bet Putins jau ir gatavs pieņemt nākotni izšķirošu lēmumu par Ukrainu
TV24
Vai tad telefoniski vienoties nevarēja? Eksperti ieskicē, kāpēc nepieciešama personīga Trampa un Putina tikšanās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.