Luka. Pilsēta Toskānas reģionā, Itālijā. Foto: Pexels.com

Sapņo par māju zem Toskānas saules? Itālijā gatavi samaksāt 30 000 eiro tiem, kas pārcelsies dzīvot uz kādu no kalnu pilsētiņām Ieteikt







Mājas iegāde saulainās Toskānas laukos ir daudzu cilvēku sapnis, taču nekustamais īpašuma cenas reģionā ir augstas. Tomēr, ja rīkosieties ātri, šis jaunais piedāvājums varētu palīdzēt realizēt jūsu sapni. Pretendenti saņems atbalsta maksājumu no 10 tūkstošiem līdz pat 30 tūkstošiem eiro mājas iegādei kādā no šī Itālijas reģiona kalnu pilsētiņām, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Reklāma Reklāma

Toskānas reģionālās varas iestādes ir paziņojušas, ka ir gatavas izmaksāt līdz pat 30 000 eiro cilvēkiem, kuri būtu ar mieru pārcelties uz kalnu pilsētiņām, kurās iedzīvotāju skaits pēdējā laikā jūtami sarūk.

Lūk, turpinājumā lasiet, kādas prasības šī atbalsta shēma ietver.

Visā Itālijā lauku pilsētiņas un ciemati piedzīvo demogrāfisko krīzi, to iedzīvotājiem pārceļoties uz lielākām pilsētām cerībā iegūt labākas darba iespējas, bet mazās lauku kopienas paliek ar pamestām mājām un stagnējošu ekonomiku.

Pēdējā laikā vietējās pašvaldības ir nākušas klajā ar dažādiem inovatīviem risinājumiem nolūkā palielinātu savu iedzīvotāju skaitu, tostarp izpārdot pamestos īpašumus tikai par 1 eiro. Papildus tam Toskānas varas iestādes ir paudušas gatavību arī samaksāt cilvēkiem, lai viņi varētu iegādāties un savest kārtībā īpašumus grūtībās nonākušās kopienās, raksta “Euronews”.

“Residence in the mountains 2024” programmas ietvaros pretendenti saņems no 10 000 līdz 30 000 eiro, lai iegādātos māju kādā no reģiona kalnu pilsētiņām, kurās ir mazāk nekā 5000 iedzīvotāju, tostarp piedāvājumā ir 119 pilsētiņas Toskānā. Finansiālais atbalsts gan nedrīkstēšot pārsniegt 50 procentus no īpašuma iegādes un atjaunošanas izmaksām.

Toskānas kalni ir “unikāli skaistas teritorijas ar ciemiem, kas jāatklāj no jauna un kuri tomēr cieš no iedzīvotāju skaita samazināšanās”, sacīja Toskānas reģionālā viceprezidente Stefānija Sakardi (Stefania Saccardi). “Tādēļ lēmums dzīvot kādā no šīm pašvaldībām ir vienlīdz gan izaicinājums, gan arī iespēja, īpaši jauniešiem, lai uzsāktu jaunu dzīvi.”

Atbalsta pretendentiem jābūt Itālijas pilsoņiem vai citas Eiropas Savienības (ES) valsts pilsoņiem, vai trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja ES ar termiņu vismaz uz 10 gadiem. Pretendentiem arī ir jābūt reģistrētiem kā kādas Itālijas pilsētas vai ciemata iedzīvotājiem, taču ne obligāti kalnu kopienās (kā to klasificējis Itālijas Nacionālais statistikas institūts).

Reklāma Reklāma

Pieteikumus var iesniegt, izmantojot tiešsaistes veidlapu Toskānas reģiona tīmekļa vietnē, un tie jāiesniedz līdz šā gda 27.jūlija pulksten 13:00 pēc Viduseiropas laika.