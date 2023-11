Augļu un dārzeņu kastes Itālijā, Romā. Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

"Man ir liels kauns…" Itālijā nabadzības dēļ spiesti iet uz īpašu veikalu Romā pēc pārtikas precēm bez maksas







Pieaugot absolūtās nabadzības līmenim, arvien vairāk itāļu spiesti pārtikt no pārtikas ziedojumiem. Kā liecina valsts statistikas institūta dati, katrs divpadsmitais cilvēks Itālijā dzīvo absolūtā nabadzībā. Un šiem rādītājiem pieaugot, arvien vairāk cilvēku nevar atļauties iegādāties tādas būtiskas ikdienas patēriņa preces kā pārtiku vai apģērbu, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

“Euronews” apmeklēja kādu veikalu Romā, kas cenšas palīdzēt nabadzībā nonākušiem cilvēkiem, nodrošinot viņiem pārtikas preces bez maksas.

Šajā veikalā sastaptā Viktorija Lučāni (Vittoria Luciani) ir viena no atbalsta saņēmējām. Viņa cenšas izdzīvot ar dažu simtu eiro lielo pensiju, un reizi mēnesī nāk uz šo veikalu, lai saņemtu papildu palīdzību. “Paldies Dievam, ka man ir no vecākiem mantota māja, bet ko darīt tiem, kuri saņem ap 400 eiro mēnesī un kuriem ir arī jāmaksā par īri, pārtiku un komunālajiem maksājumiem, vai varat pastāstīt, kā viņi var izdzīvot?” sacīja Lučāni. “Man ir liels kauns, jo man šķiet, ka es tik daudz reižu esmu ubagojusi, ka ir bijušas dienas, kad esmu izvēlējusies šeit nenākt un izlaist maltīti,” viņa uzsvēra.

“Nonna Roma” ir šī projekta labdarības organizācija, kura piegādā pārtikas pakas tūkstošiem ģimeņu. “Kopš Covid-19 mājsēdes mūsu sniegtās palīdzības apjoms ir būtiski palielinājies, un līdz ar to esam saņēmuši arī palielinātu ziedojumu skaitu,” tā “Euronews” pastāstīja “Nonnna Roma” pārstāve Margarita Venditi (Margherita Venditti).

Viņa sacīja: “Mēs iknedēļas nogali sniedzam palīdzību apmēram 800 mājsaimniecībām. salīdzinājumam – pirms Covid-19 palīdzību no mums saņēma aptuveni 150 mājsaimniecības mēnesī. Vērojams, ka arī kopš Ukrainas kara sākuma palīdzības pieprasījuma apjoms ir strauji pieaudzis, un pieauguma temps diemžēl ir nemainīgs.”

Pensionāri un strādājošās ģimenes ir to cilvēku vidū, kuri visvairāk paļaujas uz šāda veida atbalstu. Straujais dzīves dārdzības pieaugums ir viens no galvenajiem iemesliem.

“Ir divu veidu šo situāciju ietekmējošie faktori. Viens no tiem ir īstermiņa, un tas ir augstā inflācija,” sacīja Eiropas Universitātes Romā (Università Europea di Roma) Ekonomikas augstskolas dekāns Džovanni Farēze (Giovanni Farese). “Mēs zinām, ka inflācija visvairāk skar fiksētās algas un cilvēkus ar zemiem ienākumiem. Otrs iemesls ir zemās algas. Tam ir arī strukturāli iemesli – zema izaugsme ir viens no tiem. Itālija ir viena no lielākajām Eiropas valstīm, kuras ekonomika jau ilgu laiku nav būtiski pieaugusi,” teica viņš.

Grūtībās nonākušās ģimenes vaino Itālijas valdību, kura pie tā visa nesen nolēma samazināt sociālo pabalstu apmērus. Ja mēs salīdzinājumam paskatāmies arī uz citām Eiropas valstīm, tad aina nekļūst labāka. Saskaņā ar “Eurostat” datiem tieši itāļi ir vidēji visvairāk pakļauti nabadzības riskam nekā citu Eiropas Savienības (ES) valstu iedzīvotāji.