Saspīlējumam poļu un ukraiņu attiecībās pieaugot, Tusks paziņo: “Mums ir jāpiesaka izlēmīgs karš…” 0
Polijas premjerministrs Donalds Tusks vērsies pie prezidenta Karola Navrocka ar aicinājumu publiski reaģēt uz uzbrukumu gadījumiem ukraiņiem un pārtraukt klusēšanu par šo jautājumu.
Pēc Tuska teiktā, poļi, kuri attaisno radikālu noskaņojumu, ir atbildīgi par vardarbības pieaugumu sabiedrībā. Viņš arī aicināja partijas “Tiesības un taisnīgums” līderi Jaroslavu Kačiņski atteikties no aicinājumiem veidot kaujas grupas.
Polijas premjers piebilda, ka uzbrukumi ukraiņiem nav politiskās nostājas izpausme, bet gan parasts huligānisms un noziedzība, kas kļuvusi iespējama pieaugošās nesodāmības sajūtas un atsevišķu politisko spēku atbalsta dēļ.
“Ikviens, kurš sit ukraiņu sievietes uz Polijas ielām, atbalsta pašu sliktāko domāšanas veidu Polijā, Ukrainā un visā pasaulē. Mums ir jāpiesaka izlēmīgs karš šai vardarbībai!” paziņoja Tusks.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.