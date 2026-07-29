“Šeit nevar atļauties to, ko savās valstīs!” Lektors par kultūru sadursmi Rīgas ielās un augstskolu auditorijās 0

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LA.LV
12:14, 29. jūlijs 2026
Viedokļi

Ekonomists Edgars Čerkovskis TV24 raidījumā “Preses klubs” dalās pieredzē par darbu ar ārvalstu studentiem no Šrilankas un Indijas, norādot, ka atšķirības starp kultūrām var izpausties dažādos ikdienas jautājumos – attieksmē pret studiju procesu, laika plānošanā, kārtību un uzvedību publiskajā telpā.

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Viņaprāt, būtiski ir skaidri izrunāt, kādi noteikumi Latvijā ir pieņemti un kāda uzvedība no cilvēkiem tiek sagaidīta. Pēc viņa domām, dzīvojot citā valstī, ir jāņem vērā tās sabiedrības normas, nevis jācenšas ieviest savus ieradumus vietējā vidē.

Vienlaikus viņš uzsver, ka integrācija nav tikai viena cilvēka vai vienas institūcijas uzdevums. Tajā iesaistītas gan izglītības iestādes, gan darba devēji, gan sabiedrība kopumā.

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Čerkovskis norāda, ka svarīga ir konsekventa komunikācija – ja cilvēkiem tiek skaidri pateikts, kas Latvijā ir pieņemams un kas nav, pielāgošanās jaunajai videi notiek vieglāk.

Viņš piebilst, ka dažādu kultūru cilvēkiem bieži ir spēcīga savstarpējā saziņa savās kopienās, tāpēc informācija par sabiedrības prasībām var ātri izplatīties. Pēc viņa domām, skaidri noteikumi un savstarpēja cieņa var palīdzēt izvairīties no konfliktiem un veidot veiksmīgāku sadzīvošanu.

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