“Katrai tautai ir savas utis” – Slaidiņš skaidro, kāpēc Polijai un Ukrainai vēsturiskie konflikti jāatliek malā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:34, 12. jūlijs 2026
Viedokļi

Polijas un Ukrainas attiecībās joprojām jūtamas vēsturisko notikumu sekas, tomēr pašreizējā kara laikā abām valstīm būtu svarīgi koncentrēties uz kopīgo apdraudējumu – Krieviju, uzskata NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Gribi auto ilgam laikam? Eksperti iesaka 5 modeļus, kas varētu kalpot līdz pat pensijas vecumam
Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
Lasīt citas ziņas

Viņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka Polijas un Ukrainas vēsturē ir bijuši konflikti, taču katrai tautai ir savi sarežģītie vēstures posmi, kurus ne vienmēr ir viegli atzīt.

Slaidiņš skaidroja, ka Polijas pusē bieži tiek uzsvērta Volīnijas traģēdija – Ukrainas nemiernieku armijas īstenotā poļu civiliedzīvotāju masveida nogalināšana Otrā pasaules kara laikā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka vēsturiskais konteksts ir plašāks un tajā jāņem vērā arī notikumi, kuros ciešanas piedzīvojuši ukraiņi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Nekļūstiet par tirliņiem!” Andris Daugaviņš bez aplinkiem pasaka, kas noticis ar mūsdienu vīriešiem
“Mēs dabūsim viņu laukā!” Elviss Strazdiņš steidzās uz Rīgas lidostu glābt sievieti no internetā iepazīta “mīļotā”
Piespieda strādāt, spīdzināja un izvaroja: Vācijā bargi soda pāri, kas divas nepilngadīgās padarīja par verdzenēm

Viņaprāt, vēstures jautājumi ir jāizvērtē, taču tos nevajadzētu izmantot, lai pašreizējā situācijā vājinātu Polijas un Ukrainas attiecības. Kamēr notiek Krievijas sāktais karš, galvenā uzmanība jāvelta kopīgajai drošībai, bet vēsturisko notikumu izvērtēšanu var turpināt vēlāk.

Slaidiņš atgādināja, ka abu tautu attiecībās nav bijuši tikai konflikti – dažādos vēstures posmos poļi un ukraiņi ir spējuši sadarboties, ja tiem bijis kopīgs pretinieks.

Viņš uzsvēra, ka šobrīd Polijai un Ukrainai ir jāspēj nolikt malā vēsturiskās pretrunas, jo Krievijas agresija rada daudz būtiskāku apdraudējumu abām valstīm.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Polija sper bezprecedenta soli: Zelenskim atņem valsts augstāko apbalvojumu
TV24
“Krievija no šī tikai iegūst.” Slaidiņš brīdina par bīstamu strīdu Ukrainas sabiedroto vidū
Kremlis varētu gatavot jaunu provokāciju: uzmanības centrā nonākušas Baltijas valstis un Polija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.