“Katrai tautai ir savas utis” – Slaidiņš skaidro, kāpēc Polijai un Ukrainai vēsturiskie konflikti jāatliek malā 0
Polijas un Ukrainas attiecībās joprojām jūtamas vēsturisko notikumu sekas, tomēr pašreizējā kara laikā abām valstīm būtu svarīgi koncentrēties uz kopīgo apdraudējumu – Krieviju, uzskata NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka Polijas un Ukrainas vēsturē ir bijuši konflikti, taču katrai tautai ir savi sarežģītie vēstures posmi, kurus ne vienmēr ir viegli atzīt.
Slaidiņš skaidroja, ka Polijas pusē bieži tiek uzsvērta Volīnijas traģēdija – Ukrainas nemiernieku armijas īstenotā poļu civiliedzīvotāju masveida nogalināšana Otrā pasaules kara laikā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka vēsturiskais konteksts ir plašāks un tajā jāņem vērā arī notikumi, kuros ciešanas piedzīvojuši ukraiņi.
Viņaprāt, vēstures jautājumi ir jāizvērtē, taču tos nevajadzētu izmantot, lai pašreizējā situācijā vājinātu Polijas un Ukrainas attiecības. Kamēr notiek Krievijas sāktais karš, galvenā uzmanība jāvelta kopīgajai drošībai, bet vēsturisko notikumu izvērtēšanu var turpināt vēlāk.
Slaidiņš atgādināja, ka abu tautu attiecībās nav bijuši tikai konflikti – dažādos vēstures posmos poļi un ukraiņi ir spējuši sadarboties, ja tiem bijis kopīgs pretinieks.
Viņš uzsvēra, ka šobrīd Polijai un Ukrainai ir jāspēj nolikt malā vēsturiskās pretrunas, jo Krievijas agresija rada daudz būtiskāku apdraudējumu abām valstīm.