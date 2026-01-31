Foto: Īriss Sviklis/LETA
Foto: Īriss Sviklis/LETA
Uzvaras parks un Mārupīte ziemā.

Saulīte mūs lutinās, taču aukstums arī liks par sevi manīt. Laika prognoze svētdienai 0

LETA
15:56, 31. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Svētdien lielākajā daļā Latvijas teritorijas spīdēs saule, un nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Kokteilis
Veiksme finanšu jautājumos: šo trīs zodiaka zīmju pārstāvji drīzumā sajutīs likteņa dāsnumu
“Lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts.” Atklājas jaunas detaļas par negadījumu uz Ventspils šosejas
TV24
Nebūtu ASV, mēs būtu nobombardēti: Slaidiņš atklāj, kāpēc Eiropa ir pilnībā atkarīga no ASV
Lasīt citas ziņas

Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -12…-17 grādiem, bet Kurzemes ziemeļos būs siltāk, tur -8…-12 grādi.

Rīgā diena būs saulaina, bez nokrišņiem. Dominēs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz -11…-13 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ķīnas raķetes “Zhuque-3” atlūzas ir nokritušas – fakts, kur tas ir noticis, latviešiem liek pasmaidīt
“Kad jūs vēlētos, lai es…” Jaunajos Epstīna lietas materiālos figurē vairākas prominences, tostarp arī Tramps un Geitss
2024. gadā Latvijā nomira 26 301 cilvēks – atklāts biežākais nāves iemesls

Svētdienas naktī nokrišņi nav gaidāmi, un neliels mākoņu daudzums būs vien valsts rietumos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz -19…-24 grādiem, Kurzemes ziemeļos līdz -10…-15 grādiem, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms ļoti stiprs sals līdz -25…-30 grādiem.

Rīgā naktī skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz -18…-20 grādu atzīmei, piepilsētā var būt vēl par kādu grādu aukstāk.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Aukstums dara savu – būs jāpaver maciņi. Ar kādu apkures rēķinu pieaugumu jārēķinās Rīgas iedzīvotājiem?
VIDEO. “Tad ko tur darīs Rinkēvičs un Siliņa? Kopumā ļoti nepieklājīgi tas izskatās.” Politiķi priecāsies Olimpiskajās spēlēs par valsts naudu
Šajos mīnusos ūdensputni burtiski iesalst ledū; kā tiem palīdzēt? Laiks izkārt barotavas sīkputniņiem!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.