"Tā vienkārši ir katastrofa!" Vīrietis dalās pārdomās par lielo trešo valstu pilsoņu skaitu Latvijā
Sabiedrībā arvien biežāk izskan neapmierinātība par trešo valstu pilsoņu skaita pieaugumu Latvijā. Sociālajos medijos un komentāru sadaļās cilvēki pauž sašutumu, norādot uz bažām par integrāciju, valodas lietojumu, darba tirgus izmaiņām un krasi atšķirīgajām kultūrām.
Daļa iedzīvotāju uzskata, ka valstij būtu rūpīgāk jāizvērtē imigrācijas politika – neļaujot tik lielai ārvalstnieku plūsmai ieceļot Latvijā. Savukārt citi atgādina par darba roku trūkumu un ekonomiskajiem ieguvumiem. Nu kāds sportists dalījies ar jaunu novērojumu par šiem cilvēkiem.
“Nezinu kā citur, bet “Barona Gym” vakaros ir vienkārši katastrofa. No 80 apmeklētājiem 75 ir indieši, pakistāņi un uzbeki.
Skats ir šausmīgs. Tā vienkārši ir katastrofa,” novērojumā dalās kāds soctīklotājs.
Protams, arī cilvēkiem komentāru sadaļā ir ko teikt!
“…Un jā… Papildus visam tas vien norāda, ka šim kontingentam ir gan finanses, gan brīvais laiks.”
“…Un jāatzīst, ka šo katastrofu nav izveidojuši indieši, pakistāņi un uzbeki. Viņi nav ielauzušies šajā valstī. Šo plūsmu ir izveidojuši vietējie “uzņēmēji” un arī Bolt/Wolt pārtikas piegādātāju pasūtītāji.”
“Skaidra zīme – tur lētākie abonementi!”
“Nu, “Lemon Gym” arī viņi ir. Par laimi, ramadāna laikā pa dienu nebija. Smirdoņa briesmīga. Nāk nomazgāties.”
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu