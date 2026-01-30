Aukstums dara savu – būs jāpaver maciņi. Ar kādu apkures rēķinu pieaugumu jārēķinās Rīgas iedzīvotājiem? 88

Aukstais janvāris nozīmē apkures rēķinu pieaugumu, un tas liek Rīgas pašvaldībai rīkoties – iedzīvotājiem līdz apkures sezonas beigām varētu netikt piemēroti soda procenti par kavētiem maksājumiem, jo apkures rēķini būs dārgāki.

Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors, TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” stāsta, ka jautājumu par rēķinu pieaugumu pilsētas vadība uzdeva arī “Rīgas siltumam” – par katru māju viņi konkrēti atbildēt nevarēja. “Viņu prognoze ir, ka 20 līdz 60 procenti noteikti pieaugs apkures rēķini,” pauž Lange.

Ņemot vērā auksto janvāri, pilsēta ir aicinājusi visas kapitālsabiedrības nepiemērot iedzīvotājiem līdz apkures sezonas beigām soda procentus visiem tiem, kas nespēs laikus samaksāt šos rēķinus. “Tā ir sociāli atbildīga rīcība no mūsu puses,” teic izpilddirektors.

Vairāk uzzini video!

