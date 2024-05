Foto – Shutterstock

Savs namiņš mājas sargam. Ieteikumi būdiņas izgatavošanai, lai ķepainim būtu mīlīga dzīvošana







Suns jau izsenis ir viens no uzticīgākajiem cilvēka sabiedrotajiem. Mēdz teikt, ka tieši suns saimnieku mīl vairāk nekā sevi pašu. Tāpēc arī mūsu pienākums ir veltīt savam četrkājainajam draugam pēc iespējas vairāk uzmanības. Viens no veidiem – savam mīlulim ierīkot pašam savu pili – ērtu un, galvenais, siltu mitekli. Turklāt izdarīt to nebūt nav tik grūti.

Nav vērts izvēlēties sarežģītu konstrukciju ar starpsienām, kāpnītēm un citiem izskaistinājumiem, kas būtībā sunim tikai traucēs. Par optimālu tiek uzskatīta taisnstūra veida būda ar ieeju no sāna un vienslīpes jumtu, uz kura suns labprāt sildīsies saulītē. Turklāt jumtu vislabāk ierīkot atveramu, lai nepieciešamības gadījumā būdu var ērti iztīrīt un dezinficēt, palīdzot mīlulim atbrīvoties no blusām, ērcēm un citiem parazītiem.

Ķepainis pie skrodera

Būdas izmēriem jāatbilst konkrētā suņa izmēriem, tāpēc vispirms ar mērlenti jādodas pie mājas mīluļa. Jāizmēra augstums skaustā, garums no deguna līdz astes pamatnei, krūškurvja platums un suņa kopējais augstums.

Šos mērījumus izmanto, lai aprēķinātu būdas karkasa izmērus. Būdas augstums un platums ir vienāds ar suņa augstumu, kam pieskaitīti pieci centimetri; dziļums – par pieciem centimetriem lielāks nekā dzīvnieka garums; ejas platums – par pieciem centimetriem platāks nekā dzīvnieka krūškurvja platums, ejas augstums – par pieciem centimetriem lielāks nekā dzīvnieka augstums skaustā.

Jāuzmanās no skabargām

Visbiežāk suņa būdu izgatavo no skujkoku koksnes. Būs nepieciešami sausi 25 mm biezi dēļi, apdares dēļi, finiera vai OSB loksne, 50 x 50 mm brusiņas, putupolistirols, ruberoīds, skrūves vai naglas, koksnes aizsardzības līdzeklis, durvju eņģes, pergamīns.

Dēļus un brusiņas pirms montāžas vēlams noslīpēt vai apēvelēt, lai suns ķepās neierautu skabargas. Tāpat dēļu klājumā nedrīkst būt spraugas, kurās suns varētu savainot ķepas.

Koksnes aizsardzības līdzekli drīkst uzklāt vienīgi no būdas ārpuses. Suņiem ir ļoti jutīga oža, tāpēc, iespējams, dzīvnieks var atteikties ieiet miteklī, ja tajā kāda smaka uztrauks vai kā citādi nebūs pa degunam.

Vairākums suņu izvēlas gulēt arī uz būdas jumta, tāpēc tā slīpumam jābūt nelielam. Lai arī cik biezs būtu jūsu mīluļa kažoks, būdai jābūt pietiekami nosiltinātai. To vislabāk paveikt, jau būdu izgatavojot un siltinājuma materiālu iestrādājot tās sienās.

Lai būda būtu vēl siltāka, ieeja tajā jānovieto nevis pa vidu sienai, bet tuvāk vienam no stūriem. Šāda konstrukcija neļaus vējam iekļūt visā telpā, savukārt sunim būs silta un ērta guļvieta.