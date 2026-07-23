It kā cietusī sieviete reaģē uz ziņām par izbeigto kriminālprocesu migrantu seksuālās uzmākšanās lietā 0
Valsts policija izbeigusi kriminālprocesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos sievietei Rīgas centrā, turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Juriste Ginta Vilcāne tviterī uzsvērusi, ka lēmums tiks pārsūdzēts un no publiski izklāstītā viņa neatkāpjoties.
Jau ziņots, ka Vilcāne tviterī iepriekš apgalvoja, ka Rīgas centrā, skvērā pie Latvijas Universitātes, ejot uz mājām, viņai esot uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. “Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt,” toreiz sociālajā tīklā bija ierakstījusi sieviete.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka sieviete iepriekš bijusi Nacionālā apvienības (NA) Rīgas nodaļas valdes locekle un savulaik kandidējusi Saeimas un pašvaldību vēlēšanās no NA saraksta.
Reaģējot uz Vilcānes apgalvojumiem tviterī, toreiz iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) sociālajā medijā norādīja, ka policijai būs ātri jāatrod konkrētās personas. “Šādas varmākas nedrīkst uzturēties civilizētā valstī. Esmu gatavs pie pirmās iespējas parakstīt lēmumu par šo personu iekļaušanu “melnajā sarakstā” un izraidīšanu,” teikts ministra ierakstā.
Arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), reaģējot uz Vilcānes ierakstu tviterī, norādīja, ka Rīgas pašvaldības policija veikšot vēl papildu imigrācijas kontroles pasākumus, lai uzlabotu drošības situāciju Rīgā.
Valsts policijas izmeklētajā kriminālprocesā, kas sākts saistībā ar 27. jūnijā sociālo mediju vietnē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā, ir pabeigta izmeklēšana un konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Par notikušiem apstākļiem sākotnēji neviena persona Valsts policijā nevērsās un, tikai pēc sabiedriskās rezonanses gūšanas, policijas darbiniekiem ierodoties pie sievietes, tika saņemts oficiāls iesniegums kriminālprocesa sākšanai atbilstoši Krimināllikuma nodaļai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp, tika izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēta un pārbaudīta visa izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies.
Valsts policija atgādina, ka ieraksts sociālajos medijos nav pielīdzināms oficiālam iesniegumam Valsts policijā un nekādā veidā neveicina kopējo sabiedrības drošību, sabiedrisko kārtību un taisnīgu tiesību noregulējumu.
Iedzīvotājiem, saskaroties ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu vai jebkādiem citiem iespējamiem likumpārkāpumiem, par tiem nekavējoties ir jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī, vai rakstot oficiālu iesniegumu to parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Situāciju komentē policijas priekšnieks
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ceturtdien Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” norādīja, ka patlaban ir jānoskaidro motīvi, kāpēc sieviete sniegusi “savādāku informāciju”, proti, vai viņa sniegusi apzināti nepatiesas ziņas vai pārpratusi situāciju.
Vienlaikus sievietei ir tiesības policijas lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu pārsūdzēt. Viņai pozitīva lēmuma gadījumā izmeklēšana varētu turpināties.
Lai arī patlaban policijā sākta resoriskā pārbaude, Ruks tomēr cerot, ka kriminālprocesu pret sievieti nevajadzēs sākt. “Es tomēr ceru, ka tā gluži nebūs noticis un tur ir citi blakus apstākļi, kas ietekmējuši uztveri par notiekošo. Nevar arī izslēgt, ka ir vairāk pasvinēts, bet nu tā mēdz gadīties. Mēs visi esam cilvēki, un cilvēki drīkst svinēt un paust savas domas, bet mums tomēr būtu jāatturas sniegt apzināti nepatiesas ziņas,” sacīja policijas priekšnieks.