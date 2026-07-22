Spriedze uz Latvijas robežas: nelegālie migranti uzbrukuši Latvijas karavīriem 0
Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu Valsts robežsardzei robežas sargāšanā, tāpēc karavīri izdarījuši brīdinājuma šāvienu.
Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki (NBS), karavīri bija konstatējuši vismaz piecu personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot karavīrus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši karavīru virzienā koka pagales.
Lai pārtrauktu prettiesiskās darbībasu, NBS karavīri izmantojuši asaru gāzi. Tomēr pārkāpēji turpinājuši ignorēt Latvijas amatpersonu prasības un uzvedušies agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā.
“Šis ir vēl viens piemērs tam, ka nelegālā migrācija tiek izmantota kā hibrīdkara instruments un apzināta provokācija pret Latviju un citām Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas valstīm,” situāciju vērtē NBS, “provokācijas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas turpinās, apliecinot, ka Baltkrievija joprojām izmanto nelegālo migrāciju kā hibrīdkara instrumentu.”