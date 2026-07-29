“Prāta Vētra” noslēdz “Pirmās dienas tūri”

“Šī bija pirmā reize, kad mani aizvieto!” atklāj Viļums. Vai “Prāta Vētra” jūk ārā? 0

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18:16, 29. jūlijs 2026
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“Savā gadījumā varu citēt Prāta vētras vārdus – “neviens nevienam nepieder un nepiederēja”, tā “Prāta vētras” mūziķis Ingars Viļums izteicās par nepiedalīšanos šīs vasaras “Prāta Vētras” koncertā Liepājā.

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“Grupas pamatsastāvs ir četri puiši, es esmu piektais mūziķis, kas ar Prāta vētru kopā spēlē jau 22 gadus. Šī gan bija pirmā reize, kad mani tajā kāds aizvietoja. Katrs izvēlas to, kas attiecīgajā brīdī viņam ir svarīgāks,” viņš norādīja.

Uz jautājumu, vai turpmāk viņš būs redzams Prāta vētras sastāvā, Ingars atbild mierinoši: “Mūzika ir kā liela upe, kas plūst un mainās. Tai pietek avotiņš, kurš ar laiku kļūst lielāks, nekas nav pastāvīgs. Tikko biju grupas mēģinājumā, pagaidām vēl plānoju tur būt.”

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Jau ziņots, ka grupas “Prāta vētra” tūres noslēguma koncertā Liepājā uzmanīgākie skatītāji ievēroja, ka uz skatuves nebija ilggadējā basģitārista Ingara Viļuma. Mūziķis žurnālam “Privātā Dzīve” paskaidrojis, ka viņa nepiedalīšanās koncertā bija iepriekš saskaņota ar pārējiem grupas dalībniekiem.

“Prāta Vētra” ar vērienu atklāj “Pirmās dienas tūri”
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