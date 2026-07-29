VIDEO. Tradīcija vai spīdzināšana? Cilvēki sašutuši par karaļa gvardes zirgu mocībām tveicē 0
Lielbritāniju šovasar piemeklējuši atkārtoti un ilgstoši karstuma viļņi, gaisa temperatūrai regulāri pārsniedzot 30 grādu atzīmi. Kamēr tūristi meklē glābiņu ēnā, Londonas ielās joprojām dežurē karaļa gvarde. Tomēr pēdējā laikā internetā nonākuši vairāki satraucoši video, kuros redzams, ka vēsturiskās formas un tveice ir kļuvusi par nepanesamu pārbaudījumu ne tikai cilvēkiem, bet arī viņu uzticamajiem zirgiem.
Kādā nesenā un plašu rezonansi izsaukušā video redzams dramatisks brīdis pie Mājsaimniecības kavalērijas muzeja Londonā. Karstajā saulē dežurējošais gvards, tērpies biezā, sarkanā vilnas tunikā, pamanīja, ka viņa zirgs sāk zaudēt spēkus – dzīvniekam regulāri noslīdēja galva, no mutes izkarājās mēle un kājas sāka bīstami šūpoties. Saprotot situācijas nopietnību un to, ka zirgs tūlīt var zaudēt samaņu, gvards izšķīrās par retu soli un stingri nospieda pie sienas esošo ārkārtas trauksmes pogu. Pēc brīža pa vārtiem izsteidzās cits karavīrs, kurš palīdzēja aizvest pārgurušo zirgu un viņa jātnieku drošībā un ēnā.
Šis nav vienīgais incidents, kas šajā sezonā licis satraukties tūristiem un dzīvnieku aizstāvjiem. Jau pavasara karstuma viļņa laikā cits karaļa gvardes zirgs pēkšņi kļuva manāmi satraukts un agresīvs. Viņš sāka nekontrolējami riņķot, mīdīties un kratīt galvu dzelžainā karstumā pie “Horse Guards Parade”. Kamēr daļa bezatbildīgu tūristu turpināja fotografēties, citi nobijušies atkāpās, līdz cits gvards pārkāpa stingro protokolu, iznāca palīgā dzīvnieku nomierināt un aizveda to prom no svelmes.
Internetā šie kadri izraisījuši milzīgu sašutuma vilni. Cilvēki komentāros neslēpj dusmas, norādot, ka šādai attieksmei pret dzīvniekiem nav vietas mūsdienu pasaulē:
“Tradīcijas vai nē, bet veselajam saprātam ir jāuzvar – šāds karstums ir par traku gan zirgam, gan cilvēkam!”
“Tam ir jābeidzas. Tas ir pilnīgi smieklīgi un nevajadzīgi.”
“Ir pēdējais laiks mainīt šīs karaļa apsardzes tradīcijas.”
Pieaugošās klimata pārmaiņas un karstuma rekordi Lielbritānijā arvien skaļāk liek uzdot jautājumu – vai vēsturiskā tūristu piesaiste ir tā vērta, lai upurētu dzīvnieku labturību un veselību?