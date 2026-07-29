Dziedātāja Laima Vaikule.
Dziedātāja Laima Vaikule.
Foto: LETA

VIDEO. “Tavi nopelni aizmirstas…” Laima Vaikule dalās rūgtās pārdomās par kādu smagu dzīves posmu 0

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LA.LV
12:39, 29. jūlijs 2026
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1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” īpašajā raidījumā leģendārā dziedātāja Laima Vaikule dalās pārdomās par nākotni un dzīves posmu, kuru pati uzskata par vissmagāko. Lai gan viņas ikdiena joprojām ir piepildīta ar koncertiem, festivāla organizēšanu un neskaitāmiem pienākumiem, māksliniece atzīst, ka visvairāk baidās no brīža, kad tas viss reiz apstāsies.

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Intervijā Laima Vaikule spriež, ka šobrīd viņas domas vairāk aizņem dzīves neizbēgamais ritējums nekā ieceres par nākotnes sapņiem.

“Man tik daudz priekšā. Tik svarīgu lietu. Tāpēc ka grūtākais laiks dzīvē ir vecums,” saka dziedātāja. Viņasprāt, vecums nav tikai skaitlis pasē – tas ir brīdis, kad cilvēks kļūst neredzamāks citu acīs. “Tu kļūsti neredzams, tavi nopelni aizmirstas, un tev arī nav vēlēšanās tā cīnīties.”

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Vaikule uzskata, ka katram cilvēkam vecums sākas citā laikā. “Kā nu kuram. Tad, kad tavs darbs apstājas. Es domāju, ka tad sākas vecums. Varbūt deviņdesmit gados, varbūt trīsdesmit.”

Viņa stāsta, ka šobrīd viņas ikdiena ir pilna ar darbiem un rūpēm – jādomā par koncertiem, festivālu, kostīmiem, suņiem un kaķiem, jāorganizē mēģinājumi un jārisina neskaitāmi ikdienas jautājumi. Taču māksliniece apzinās, ka reiz pienāks brīdis, kad tas viss pazudīs.

“Tad būs laiks, kur būs jāmeklē sevi. Sev interesanti, jo tad tu paliksi pats ar sevi tikai,” pārdomās dalās Vaikule.

Dziedātāja neslēpj, ka tieši šī iemesla dēļ vecumu uzskata par sarežģītāko dzīves posmu: “Vecums ir riebīgākais, grūtākais laiks.”

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