Tikai gadu kopā un jau kāzas? Intrisha atbild tiem, kuri apšauba šādu soli 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
13:17, 29. jūlijs 2026
Kokteilis

1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” influencere Intrisha stāsta par savām attiecībām, laulību un sajūtām pēc kāzām.

Kokteilis
10 latvieši, kuriem pat mākslīgais intelekts piedēvē kosmiski augstu IQ līmeni 34
Kokteilis
“Jau gadu viņš man ir līdzās katru dienu” – Modris Konovalovs aizkustinošā ierakstā pastāsta par dzīvi kopā ar Alekseju Stepanovu
Kokteilis
9 “nevainīgi” bērnības ieradumi, kas patiesībā bija maģiski rituāli: tikai tu to nenojauti…
Lasīt citas ziņas

Viņa atzīst – nebija viena konkrēta mirkļa, kad saprata, ka satikusi īsto cilvēku, jo ideālu cilvēku nemaz nav. Taču tieši spēja pieņemt otru gan laimīgos, gan grūtākos brīžos viņai devusi pārliecību par savu izvēli.

Intrisha atklāj, ka arī viņu attiecībās mēdz būt strīdi, tomēr viņai nav vēlmes visu pārtraukt vai aizvainot otru cilvēku: “Es sapratu, ka es izvēlos šo vīrieti gan tāpat, kad es esmu laimīga, gan arī sarežģītajos momentos.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai Pitbull koncertu tomēr pārcels? Valainis nāk klajā ar cerīgu paziņojumu
Kokteilis
Šīs 6 lietas padomju laiku cilvēkam šķita nereālas: tagad tās ir absolūti neaizvietojamas
Kokteilis
VIDEO. “Tavi nopelni aizmirstas…” Laima Vaikule dalās rūgtās pārdomās par kādu smagu dzīves posmu

Viņa uzskata, ka īsta mīlestība ir spēja pieņemt cilvēku ar visiem plusiem un mīnusiem. Attiecībās svarīgas esot arī kopīgas intereses – abi ir sportisti un ikdienā kopā nodarbojas ar sportu.

Runājot par kāzām, viņa atzīst, ka bailes nav bijušas, jo zinājusi – viss izdosies. Tomēr visemocionālākais brīdis bijis došanās pie altāra.

“Man bija tik ļoti liels satraukums, bet ne sliktajā ziņā. Es vienā brīdī gribēju vienkārši skriet, jo ātrāk gribēju kļūt par sievu,” viņa atminas.

Pēc laulībām Intrisha jūtoties daudz mierīgāka un drošāka, jo viņai ir sajūta, ka blakus ir cilvēks, kurš viņu patiesi izvēlējies.

Viņa arī nepiekrīt, ka gads attiecībās būtu pārāk īss laiks laulībai. “Ātri ir trīs mēneši, kad tu bildini, jo tajā brīdī ir eiforija. Bet gads – tas nav ļoti ātri,” uzskata Intrisha. Pēc viņas domām, svarīgākais nav laiks, bet gan sapratne, vai ar konkrēto cilvēku esi gatavs kopā pārvarēt arī dzīves grūtākos brīžus.

Vairāk skaties video!

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Vienu avāriju atzīstu – krāsoju lūpas: tirgošanā nonācis Intrišas leģendārais “Žužapards”
Kokteilis
“Man sāk šķist, ka kāzas pa īstam svin tikai vīrietis.” Kas pie šādas atziņas savā kāzu diena noveda sabiedrības dāmu Intrishu?
Cilvēkstāsts
FOTO. “Kad neesi uzlikusi svaigu manikīru!” Intriša savā humora manierē paziņo, ka atradusi savu īsto un vienīgo
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.