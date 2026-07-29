Tikai gadu kopā un jau kāzas? Intrisha atbild tiem, kuri apšauba šādu soli 0
1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” influencere Intrisha stāsta par savām attiecībām, laulību un sajūtām pēc kāzām.
Viņa atzīst – nebija viena konkrēta mirkļa, kad saprata, ka satikusi īsto cilvēku, jo ideālu cilvēku nemaz nav. Taču tieši spēja pieņemt otru gan laimīgos, gan grūtākos brīžos viņai devusi pārliecību par savu izvēli.
Intrisha atklāj, ka arī viņu attiecībās mēdz būt strīdi, tomēr viņai nav vēlmes visu pārtraukt vai aizvainot otru cilvēku: “Es sapratu, ka es izvēlos šo vīrieti gan tāpat, kad es esmu laimīga, gan arī sarežģītajos momentos.”
Viņa uzskata, ka īsta mīlestība ir spēja pieņemt cilvēku ar visiem plusiem un mīnusiem. Attiecībās svarīgas esot arī kopīgas intereses – abi ir sportisti un ikdienā kopā nodarbojas ar sportu.
Runājot par kāzām, viņa atzīst, ka bailes nav bijušas, jo zinājusi – viss izdosies. Tomēr visemocionālākais brīdis bijis došanās pie altāra.
“Man bija tik ļoti liels satraukums, bet ne sliktajā ziņā. Es vienā brīdī gribēju vienkārši skriet, jo ātrāk gribēju kļūt par sievu,” viņa atminas.
Pēc laulībām Intrisha jūtoties daudz mierīgāka un drošāka, jo viņai ir sajūta, ka blakus ir cilvēks, kurš viņu patiesi izvēlējies.
Viņa arī nepiekrīt, ka gads attiecībās būtu pārāk īss laiks laulībai. “Ātri ir trīs mēneši, kad tu bildini, jo tajā brīdī ir eiforija. Bet gads – tas nav ļoti ātri,” uzskata Intrisha. Pēc viņas domām, svarīgākais nav laiks, bet gan sapratne, vai ar konkrēto cilvēku esi gatavs kopā pārvarēt arī dzīves grūtākos brīžus.
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