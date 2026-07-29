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Šīs 6 lietas padomju laiku cilvēkam šķita nereālas: tagad tās ir absolūti neaizvietojamas 0

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kokteilis.lv
12:43, 29. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Mūsdienās cilvēki sapņo par viedajām mājām, kas pašas paveic lielāko daļu mājas darbu, taču cilvēki kuri pārdzīvojuši padomju laikus, pat sadzīves tehnikas esamību uzskata par greznību.

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Padomju laikos rūpniecības nozarē strādājošie pilnībā koncentrējās uz militārajām tehnoloģijām. Sadzīves tehnika un citas “greznības” tolaik nebija prioritāte.

Raksta turpinājumā aplūkoti 6 sadzīves priekšmeti, par kuru eksistenci tolaik varēja tikai sapņot, bet tagad tie ir absolūti neaizvietojami.

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