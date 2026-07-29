Šīs 6 lietas padomju laiku cilvēkam šķita nereālas: tagad tās ir absolūti neaizvietojamas 0
Mūsdienās cilvēki sapņo par viedajām mājām, kas pašas paveic lielāko daļu mājas darbu, taču cilvēki kuri pārdzīvojuši padomju laikus, pat sadzīves tehnikas esamību uzskata par greznību.
Padomju laikos rūpniecības nozarē strādājošie pilnībā koncentrējās uz militārajām tehnoloģijām. Sadzīves tehnika un citas “greznības” tolaik nebija prioritāte.
Raksta turpinājumā aplūkoti 6 sadzīves priekšmeti, par kuru eksistenci tolaik varēja tikai sapņot, bet tagad tie ir absolūti neaizvietojami.