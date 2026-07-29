Kā ar 10 000 hotdogu desiņām? “Pitbull” koncerta fiasko varētu pamatīgi “iesist pa maciņu” vēl vienai cilvēku grupai, ne tikai faniem 0
Šodien vakarā Mežaparka estrādē vajadzēja dārdēt hitu karalim Pitbull, diemžēl skatuves konstrukciju problēmu dēļ koncerts ir atcelts. Šobrīd soctīkli ir pilni ar dusmīgiem faniem, kuri jautā par biļešu naudas atgriešanu un citiem tēriņiem, kas, protams, nāk kopā ar šāda vakara plānošanu, tomēr vai ir vēl viena aizmirsta cilvēku grupa, kurai atceltais koncerts kārtīgi iesitīs pa maciņu?
Vīrietis soctīklos raksta: “Viena lieta ir to pitbull biļešu cenas atgriešana, otra – kas un kā apmaksās tehnisko darbinieku rēķinus. Ēdinātāju zaudējumus kuriem uz šodienu ir sapirktas 10 000 hotdogu desas kuras neviens neapēdīs? Izkusušais saldējums? Kaut vai booking refounds cilvēkiem no perifērijas kas rezervējuši viesnīcu Rīgā? Ejot pa pozīcijām, tur var milzīgu coltrellal damage salasīt, ne tikai atgrieztās biļetes. Ja vel nedēļu iepriekš pateiktu, bet ne jau iepriekšējā vakarā.”
Jautājam MI, kādi ir viņa minējumi, kā parasti šādās situācijas notiek, jo šobrīd oficiālās informācijas ir maz, rīkotāji uz laiku slēguši savus soctīklus, tikmēr ekonomikas ministrs ziņo, ka koncertu iespējams pārcels, tāpēc šobrīd jautājumu ir mazāk, nekā atbilžu. Kas tad teorētiski varētu notikt ar uzņēmējiem koncerta atcelšanas gadījumā?
Ja ēdinātājs ir oficiāls pasākuma sadarbības partneris vai nomnieks, kurš samaksājis par tirdzniecības vietu, tad viņa zaudējumus var regulēt līgums ar rīkotāju. Līgumā var būt atrunāts, kas notiek pasākuma atcelšanas gadījumā – vai tiek atgriezta vietas maksa, vai tiek segti jau radušies izdevumi, vai arī risks paliek pašam tirgotājam.
Apdrošināšana var segt šādus zaudējumus tikai tad, ja pasākumam vai konkrētajam uzņēmējam ir bijusi atbilstoša polise. Piemēram, pasākumu atcelšanas apdrošināšana vai uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana. Taču arī tur viss atkarīgs no nosacījumiem – vai tehniska problēma ar skatuvi ir apdrošināts risks, vai polise sedz tikai rīkotāja zaudējumus vai arī partneru un tirgotāju izdevumus.
Taču arī te galvenais ir līgums – vai samaksa pienākas pilnā apmērā, daļēji vai tikai par faktiski paveikto.
Savukārt viesnīcu rezervācijas, transporta izdevumi vai citi apmeklētāju tēriņi parasti netiek automātiski kompensēti ar biļetes atmaksu. Biļešu tirgotājs vai rīkotājs visbiežāk atdod naudu par biļeti, bet ne par to, ka cilvēks ir rezervējis viesnīcu, atbraucis no citas pilsētas vai paņēmis brīvdienu darbā. Šādas izmaksas varētu segt tikai īpaša ceļojumu vai pasākuma atcelšanas apdrošināšana, ja cilvēkam tāda bijusi.
Tātad sociālo tīklu lietotāja jautājums ir ļoti pamatots: atceltā koncerta zaudējumi nav tikai biļešu cena. Aiz tā stāv ēdinātāji, tehniskās komandas, apsardze, viesnīcas, transporta pakalpojumi un citi uzņēmēji, kuriem zaudējumi var būt daudz lielāki nekā vienkārši “nenoticis vakars”.
Jau ziņots, ka patlaban vēl pastāv iespēja, ka atcelto amerikāņu repera “Pitbull” koncertu, kas bija paredzēts trešdien Mežaparka Lielajā estrādē, varētu pārcelt, aģentūrai LETA trešdien pēc tikšanās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) un pasākuma organizatoriem norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Valainis norādīja, ka patērētājiem ir divas iespējas – atbilstoši likumam koncerta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt biļešu atmaksu 14 dienu laikā kopš koncerta atcelšanas dienas vai pagaidīt organizatoru potenciālos paziņojumus par pārcelto koncertu, kurā būs derīgas līdzšinējās biļetes.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka PTAC sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas ir sniedzis pakalpojumu, kā arī patlaban komunikācija esot pozitīva un viss notiek atbilstoši likumam.
PTAC iepriekš informēja, ka patērētājiem ir jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas citas neskaidrības, patērētājiem vispirms rakstveidā ir jāvēršas pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtībā.
Pasākumu biļešu tirgotāja SIA “Biļešu serviss PLG” (“Biļešu serviss”) tīmekļvietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par “Pitbull” koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību.
“Biļešu serviss” atzīmē, ka pasākuma organizators patlaban turpina darbu pie situācijas risinājuma un veic sarunas par iespējamiem turpmākās norises scenārijiem. Viena no izskatītajām iespējām ir pasākuma pārcelšana, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
“Biļešu serviss” uzsver, ka, tiklīdz būs pieejama precīza informācija, biļešu īpašnieki tiks informēti, nosūtot informāciju uz pirkuma brīdī norādīto e-pasta adresi un publicējot ziņu “bilesuserviss.lv” par turpmāko pasākuma norisi un, ja tas būs nepieciešams, biļešu atmaksas kārtību.
Līdz ziņas publicēšanai aģentūrai LETA nav izdevies sazināties ar koncerta rīkotājiem – koncertaģentūru “FBI”.
LETA jau ziņoja, ka otrdienas, 28. jūlija, vakarā tika izziņots, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera “Pitbull” koncerts ir atcelts.
Pēc koncerta organizatoru skaidrotā, koncerta atcelšanas iemesls esot “tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā”. “Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem,” teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
Mežaparka Lielajā estrādē trešdien bija paredzēts “Pitbull” jaunās turnejas “I’m Back” koncerts.
“Pitbull” kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp “Give Me Everything”, “Timber”, “International Love” un “Fireball”.
“Pitbull” karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa “Gipsy Kings”, Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.